TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezlerinden detaylar Merkezlere bağlanarak bilgi alınması Kurdele kesimin ve hediye takdiminin yapılması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.
09.08.2020 18:36 | Son Güncelleme: 09.08.2020 19:46
TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezlerinden detaylar
Merkezlere bağlanarak bilgi alınması
Kurdele kesimin ve hediye takdiminin yapılması KOCAELİ - Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri Açılış Töreni'ne katıldı.
Kaynak: AA