TÜBİTAK mükemmeliyet merkezleri açıldı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katma değerli üretimin, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adımın pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katma değerli üretimin, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adımın pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip olduğunu belirterek, "Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net; Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üslerinden biri yapmak." dedi.

Gebze'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen TÜBİTAK mükemmeliyet merkezlerinin açılış töreninde konuşan Varank, bilim ve teknoloji öncülüğünde kalkınmayı hedefleyen TÜBİTAK'ın, Gebze ve Ankara'daki yeni altyapılarının resmi açılışları için bir araya geldiklerini, bu tarihi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleştirmekten büyük onur duyduklarını söyledi.

Küresel ekonomide eşi benzeri yaşanmamış bir dönemden geçildiğine işaret eden Bakan Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla dünya düzeninin sarsılmaya başladığını kaydetti.

"Yeni normal" olarak adlandırılan bu sürecin, kurulu güç dengelerini temelden değiştirme potansiyeline sahip olduğuna dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Katma değerli üretim, inovasyon ve girişimcilik alanındaki her bir adım, pandemi öncesi döneme göre çok daha fazla etkiye sahip. Dolayısıyla bu günlerin, ülkemizin sürdürülebilir ekonomik kalkınması ve toplumsal refah artışı için tarihi fırsatlar sunduğunu görebiliyoruz. Yol haritamızı, 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimiz belirliyor. Hedefimiz çok net; Ülkemizi dünyanın sayılı üretim ve teknoloji üslerinden biri yapmak. Herkeste heyecan uyandıran yeni teknolojiler ve ürünler, bu topraklarda doğup tüm dünyaya yine bu topraklardan yayılabilir. İşte milli teknoloji hamlesiyle küresel rekabet gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, katma değerli üretimi geliştirecek ve çığır açıcı kritik teknolojilerde atılım sağlayacağız."

"Türkiye teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyele sahip"

Mustafa Varank, 2023'e giden bu süreçte somut hedefler belirlediklerini aktararak, milli gelirde imalat sanayinin payını yüzde 21'e, Ar-Ge harcamalarının payını yüzde 1,8'e, bu alanlarda çalışan araştırmacı sayısını da 200 bin kişiye çıkaracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin teknoloji tabanlı girişimlerde çok büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Varank, küresel ekonomide de bu alanda kıyasıya bir yarış olduğunu belirtti.

Bakan Varank, kurulduktan belli bir süre sonra 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere "unicorn" denildiğini kaydederek, "Dünyada 486 unicorn var. Türkiye yakın zamanda ilk unicornunu, biz bunu biraz Türkçeleştirdik 'Turcorn'unu çıkardı. Amacımız 2023'e kadar en az 10 Turcorn'un ülkemizden çıkması. Stratejimiz 5 ana başlıktan oluşuyor." ifadesini kullandı.

Varank, yüksek teknoloji ve inovasyon politikalarıyla dünyada rekabet avantajı kazanacaklarını ve küresel ligde üst sıralara tırmanacaklarını dile getirdi.

"Bilimin ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz"

Teknoloji ve verimlilik odaklı bir sanayileşme için dijital dönüşüme hız vereceklerinin altını çizen Mustafa Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Girişimciliği teşvik edecek, ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Elbette tüm bu adımların başarısı beşeri sermayemize bağlı. Petrol zengini, ham madde zengini bir ülke değiliz. Ancak bizi pek çok gelişmiş ülkeden farklılaştıran muazzam bir insan kaynağımız, genç nüfusumuz var. Dolayısıyla beşeri sermayenin dönüşümü ve altyapı alanında uygulayacağımız politikalar tamamlayıcı bir rol oynayacak. İşte bu noktada TÜBİTAK önemli bir fonksiyona sahip. TÜBİTAK aracılığıyla sanayiye, akademiye ve bilim insanlarına destekler veriyor, bilimin ve teknolojinin topluma hizmet etmesini sağlıyoruz. Sadece son 2 senede özel sektörün Ar-Ge çalışmalarına 1,5 milyar lira, araştırma ve destek programlarına da 1,8 milyar lira kaynak sağladık. Sanayi-Doktora programıyla yetişmiş insan gücümüzü sanayiye entegre ederken, Uluslararası Lider Araştırmacılar programıyla tersine beyin göçünde tarihi bir adım attık. Gençler teknoloji geliştirsin, icat çıkarsın ve hepimizi şaşırtsın istiyoruz."

Bakan Varank, bugüne kadar yapılmamış projeleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir motivasyonla hayata geçirdiklerini vurgulayarak, "İşte TEKNOFEST bunlardan bir tanesi.

Dünyanın en büyük teknoloji festivali olan bu etkinlik, toplumda muazzam bir karşılık buldu.

Dene-yap teknoloji atölyeleriyle de geleceğin teknoloji yıldızlarına bugünden yön çiziyor, potansiyellerini keşfetmelerini sağlıyoruz." diye konuştu.

(Sürecek)

Kaynak: AA