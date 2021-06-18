Tübitak Mam Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na Katıldı

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 09-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 09-12 Haziran 2021 tarihleri arasında Ankara ATO Congresium'da düzenlenen 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'na katıldı.

Türkiye Verimlilik Vakfı tarafından düzenlenen ve "İleri Teknolojiler" temasıyla ülkemizde ve dünyada verimliliğin arttırılmasına katkı sağlayan teknolojik ürünlerin sergilenmesini, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaştırılmasını ve verimlilik alanında farkındalığın artırılmasını amaçlayan Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda savunma, sanayi, enerji, tarım, eğitim, ulaşım, sağlık, iletişim sektörlerinden Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen kuruluşlarının katıldığı fuarda yüksek teknolojili ürünler ziyaretçilerin dikkatine sunuldu.

TÜBİTAK MAM'ın Yüksek Teknoloji Ürünleri Sergilendi

TÜBİTAK MAM tarafından sergilenen, Havacılıkta Kullanılan Tek Kristal Türbin Kanadı, Nanofiber FFP2, FFP3 ve Cerrahi Maske, Çözünmüş Oksijen Sensörü, Hibrit Kavitasyon Reaktörü, Yakıt Pili Modül ve Bileşenleri, Yakıt Pilli Güç Kaynağı, Pasif Örnekleyici Adsorban, Fotovoltaik Temelli Güneş Enerjisi Santral Teknolojilerinin Geliştirilmesi (MİLGES) Projesi, Fotovoltaik Mikro Evirici, Adaçayı ve Ekinezya Ekstresi, Aflatoksin Analizi için Immünoafinite Kolonu (IAK) gibi yüksek teknolojili ürünler ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü.

Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli TÜBİTAK MAM standını ziyaret etti.

Fuara Bürokrasi Alanından da Yoğun İlgi

İş ve akademi dünyasından çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan ve devletin üst düzeyinden de katılımların gerçekleştiği fuar, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank'ın katılımlarıyla açıldı.

Kaynak: Habermetre