TÜBİTAK-MAM ve firmalar arasında arayüz oluyor

02.11.2019 22:32

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.