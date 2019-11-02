TÜBİTAK-MAM ve firmalar arasında arayüz oluyor
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.