TÜBİTAK-MAM ve firmalar arasında arayüz oluyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.

02.11.2019 22:32
TÜBİTAK-MAM ve firmalar arasında arayüz oluyor

Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) enstitü ve laboratuvar altyapılarının Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde bulunan firmalara tanıtılması amacıyla teknik çalışma ziyaretlerinin ikincisi düzenlendi.

Kaynak: Dunya.com

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