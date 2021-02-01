TÜBİTAK, MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 6 Ar-Ge personeli alacak
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TÜBİTAK, MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 6 Ar-Ge personeli alacak

01.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:09
TÜBİTAK, MAM Kimyasal Teknoloji Enstitüsüne 6 Ar-Ge personeli alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 6 Ar-Ge personeli istihdam edecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, Marmara Araştırma Merkezine (MAM) bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 6 Ar-Ge personeli istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu pozisyon için kimya ve süreç mühendisliği veya kimya mühendisliği lisans bölümlerinden mezuniyet şartı aranıyor.

Başvurulara ilişkin gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer alıyor.

İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 22 Şubat olarak belirlendi.

Alınacak 6 Ar-Ge personeli MAM'a bağlı Kimyasal Teknoloji Enstitüsü bünyesinde görev yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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