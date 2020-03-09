TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi açıldı
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Van, Güncel

TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi açıldı

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde açıldı.

09.03.2020 18:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 19:20
TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi açıldı

TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Van Bölge Sergisi, Yüzüncü Yıl Üniversitesinin (YYÜ) ev sahipliğinde açıldı.

YYÜ Mühendislik Fakültesinde açılan sergide farklı illerden gelen öğrenciler biyoloji, coğrafya, matematik, fizik, kimya, değerler eğitimi, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı ile yazılım alanındaki projelerini sergiledi.


100 projenin izlenime sunulduğu 3 gün sürecek serginin açılış töreninde konuşan TÜBİTAK Van Bölge Koordinatörü Doç. Dr. Hayati Çavuş,TÜBİTAK tarafından her yıl düzenli gerçekleştirilen yarışmanın temel amacının, genç beyinleri düşünmeye, gözlem yapmaya, merak etmeye, merak ettiklerini araştırmaya teşvik etmek olduğunu söyledi.

Çavuş, bölge sergisinin öğrencilerin projelerini jüri önünde savunması için gerçekleştirilen bir organizasyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"2020 yılında ülke genelindeki 12 bölgede toplam 15 bin 273 proje başvurusu yapıldı. Van bölgesi 2 bin 298 proje başvurusuyla en çok başvuru sayısına sahip bölge oldu. Başvurusu alınan projeler alanlarında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek 100 proje sergiye davet edildi. Sergiye davet edilen proje sahibi öğrencileri, öğretmenlerini ve ailelerini kutluyorum."

YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise TÜBİTAK'a yapılan başvuru sayısı bakımından gururlu olduklarını belirtti.

Van bölgesinin proje başvuru sayısının birçok ili geride bıraktığını dile getiren Şevli, "Bugün burada birbirinden kıymetli 100 proje yarışacak. Ülkemizin bilim üreten gençlere ihtiyacı var. Bu genç profili ilimizde fazlasıyla mevcut. Bu başarının sonucu olarak ilimize bir bilim merkezi kazandırmanın vakti gelmiştir." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tekve, akademisyenler, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

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