TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak "STAR"lar için çağrıya çıktı
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Mustafa Varank, Güncel

TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak "STAR"lar için çağrıya çıktı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlattıklarını belirterek, "Kovid 19'a karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek...

08.04.2020 11:36 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:36
TÜBİTAK Kovid-19 ile ilgili Ar-Ge projelerinde çalışacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için "TÜBİTAK Stajyer Araştırmacı (STAR) Burs Programı"nı başlattıklarını belirterek, "Kovid 19'a karşı bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Varank, STAR Programı'na ilişkin çağrıyı Twitter hesabından paylaştığı mesajla duyurdu.

Mesajında, konuya ilişkin bağlantı linkine de yer veren Varank, "Kovid-19'a karşı aşı ve ilaç geliştirme dahil Ar-Ge projelerinde çalışmak isteyenler için TÜBİTAK STAR Burs Programı'nı başlatıyoruz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan açıklamada da programın detayları ve Bakan Varank'ın ifadeleri yer aldı.

Varank, geçen hafta "COVID-19 Türkiye Platformu" koordinasyonunda sanal ortamda gerçekleştirilen Aşı ve İlaç Geliştirme Konferansı'na katıldıklarını hatırlatarak, aşı ve ilaç projeleri üzerine çalışan akademisyenlerle video konferans yöntemiyle bir araya geldiklerini, öğrencilerden gelen yoğun istek üzerine Kovid-19'a yönelik araştırma süreçlerine stajyer programını da eklediklerini bildirdi.

Kovid-19 ile mücadelenin çok boyutluluğuna dikkati çeken Varank, en önemli konulardan birinin de yürütülen Ar-Ge çalışmaları olduğuna işaret etti.

Varank, şunları kaydetti:

"Koronavirüs tehdidi daha Çin sınırlarındayken, aşı ve ilaç konularında çalışan bilim insanlarımızla bir araya gelerek kabiliyetleri tek bir amaca yönlendirmek istedik. Bu kapsamda TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinatörlüğünde aşı ve ilaç geliştirme alanlarında 15 projeyi başlattık. Geçtiğimiz hafta sanal ortamda düzenlediğimiz konferansta, bu projelerin detayları kamuoyuyla ve akademi dünyasıyla paylaşıldı."

Varank, konferansı 130 bine yakın kişinin takip ettiğini, konuyla ilgili binlerce yorum aldıklarını bildirdi.

Konferansın başından sonuna kadar çok yapıcı yorumlar ve sorularla karşılaştıklarını belirten Varank, gençlerin gösterdiği yoğun ilginin kendilerini en çok memnun eden hususlardan biri olduğunu vurguladı.

Bakan Varank, şunları ifade etti:

"Karşımızda bu işin parçası olmak isteyen heyecanlı ve meraklı genç bir izleyici kitlesi bulduk. Onların bize katkı sunma taleplerini karşılıksız bırakamazdık. Staj programını başlatacağımızın müjdesini hemen canlı yayında verdik. TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal ve ekibi, staj programının detaylarını çok kısa sürede hazırladılar. Bu programla Kovid-19'un teşhis ve tedavisine yönelik araştırma projelerinde görev almak isteyen lisans, tezli yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyoruz."

STAR'lara 6 bin liraya kadar burs

Bakan Varank, 12 ay süreli STAR Staj Programı'na kabulde en önemli şartın, Kovid-19 ile mücadelede halihazırda sürdürülen ya da gelecek dönemde başlayacak kamu destekli Ar-Ge projelerinin yürütücüsünden kabul mektubu almak olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Lisans öğrencilerine 750, yüksek lisans öğrencilerine 3 bin, doktora öğrencilerine 4 bin 500, doktora sonrası araştırmacılara da 6 bin liraya kadar aylık burs vereceğiz. Bilimsel çalışmalarda bize omuz verecek yol arkadaşları arıyoruz. Bilim insanlarımızın bu dönem hayati önemdeki projelerinde görev almak isteyen araştırmacıların açtığımız çağrıya başvurularını bekliyoruz. Böylelikle koronavirüs tehdidine karşı başlatılan Ar-Ge projelerine nitelikli insan kaynağı kazandırabileceğiz."

TÜBİTAK portalına yoğun ilgi

Kovid-19 ile mücadelede sanal ortamların sunduğu imkanları da sonuna kadar kullandıklarını ifade eden Varank, TÜBİTAK tarafından "COVID-19 Türkiye Web Portalı"nı oluşturduklarını hatırlattı.

Varank, "covid19.tubitak.gov.tr" portalında söz konusu virüs özelindeki istatistikler, Türkiye'nin bu alandaki birikimleri ve yetkinlikleri, güncel gelişmeler, bilimsel kaynaklar, veri setleri, klinik çalışmalar, korunma ve tedavi yöntemleri kapsamında bilgilerin paylaşıldığını aktardı.

Portalda ayrıca, bir "Bilimsel Paylaşım Platformu"nun da yer aldığına dikkati çeken Varank, araştırmacıların önemli buldukları bilgileri ve kendi araştırmalarına ilişkin gelişmeleri buradan paylaşabildiklerini ifade etti. Portalın açıldığı günden bugüne geçen yaklaşık 2 haftada 180 bin kişi tarafından ziyaret edildiğini ve sayfaların 1,5 milyon kez görüntülendiğini belirten Varank, artan farkındalık ve gösterilen ilginin, Türkiye'nin bilimsel altyapısının gücü hakkında güzel bir mesaj verdiğini vurguladı.

Çağrıya başvurular 19 Nisan'a kadar yapılabilecek

Varank, Kovid-19 salgınına karşı kamu, özel sektör ve üniversitelerin topyekun bir mücadele verdiklerine dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm bakanlıklarımız büyük bir çaba içinde. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biz de bir taraftan reel sektörün nabzını tutarak, gerekli adımları atarken, diğer taraftan da aşı ve ilaç geliştirmeyle ilgili Ar-Ge çalışmalarını destekliyoruz. Zorlu olduğu kadar dinamik bir süreçten geçiyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çalışmalarımızı bu bilinçle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

STAR Stajyer Programı çağrısı 19 Nisan'da kapanacak. Sonuçlar, 1 Mayıs'ta kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA

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