TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı

TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı
Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı - Haberler | Teknoloji

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) 30 lisans öğrencisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinden (KTÜ) 30 lisans öğrencisi, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

Rektörlüğün yazılı açıklamasında, TÜBİTAK'ın destekleme programıyla, lisans öğrencilerinin projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik edilmesinin amaçlandığı belirtildi.

KTÜ'de öğrenim gören 45 lisans öğrencisinin hazırladıkları projelerle programa başvurduğu bildirilen açıklamada, tarih, tıp, sosyoloji, İngiliz dili ve edebiyatı, eczacılık, metalurji ve malzeme, elektrik-elektronik ile yazılım mühendislikleri alanlarındaki 30 öğrencinin projesinin desteklenmeye hak kazandığı kaydedildi.

Açıklamada, programla öğrencilere, 12 aylık süreyle projelerin gerektirdiği makine, teçhizat, sarf malzemesi, seyahat ve hizmet alımı gibi giderler için 4 bin lira hibe desteği sağlandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuğba Yardımcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Volkan Bozkır Lale Karabıyık Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜBİTAK, Karadeniz Teknik Üniversitesinden 30 lisans öğrencisine proje desteği sağladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.05.2021 13:39:19. #1.11#

title