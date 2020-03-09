TÜBİTAK kapılarını halka açıyor
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14 Mart, Ankara

TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

TÜBİTAK kapılarını halka açıyor 8-14 Mart bilim ve teknoloji haftası bu sene şenliğe dönüşüyor Bakan Varank: "İlk defa açık kapı etkinliği düzenliyoruz" "İlham verici söyleşiler, sunumlar, atölye çalışmaları olacak" "Popüler bilim, herkesin anlayabileceği bir dille anlatılacak" "Depremden...

09.03.2020 13:23 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:25
TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

8-14 Mart bilim ve teknoloji haftası bu sene şenliğe dönüşüyor

Bakan Varank: "İlk defa açık kapı etkinliği düzenliyoruz"

"İlham verici söyleşiler, sunumlar, atölye çalışmaları olacak"

"Popüler bilim, herkesin anlayabileceği bir dille anlatılacak"

"Depremden korona virüsüne kadar her konuda bilgi sahibi olabilecekler"

ANKARA - Tüm dünyada kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası'nda düzenlenecek aktivitelerle bilim ve teknoloji meraklıları TÜBİTAK'ın enstitülerini bir şenlik havasında ziyaret edebilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK'ın tarihinde ilk kez açık kapı etkinliği düzenlendiğini belirterek, "İlham verici söyleşiler, sunumlar ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilecekler" dedi.

9-13 Mart 2020 tarihlerinde TÜBİTAK'ın Ankara, Gebze ve Antalya'daki yerleşkelerinde gerçekleştirilecek olan organizasyonlara ilk ve ortaöğretim okulları, 14-15 Mart 2020 tarihlerinde düzenlenecek etkinliklere ise her yaş grubundan meraklılar katılabilecek.

Ankara'da ve Gebze yerleşkelerinde genel tanıtım sunumlarının ardından, TÜBİTAK MAM, TÜBİTAK BİLGEM, TÜBİTAK UME, TÜBİTAK SAGE ve TÜBİTAK UZAY laboratuvar ve fuaye alanları eş zamanlı olarak gezdirilecek ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Öğrenciler merak ettikleri soruları enstitü çalışanlarına sorabilme imkanı bulacak, bilim insanlarıyla söyleşiler gerçekleştirilecek. 14-15 Mart 2020 tarihlerinde Ankara ve Gebze kampüslerinde halka açık etkinlikler düzenlenecek.

Astronomlarla buluşma

TÜBİTAK'ın, Antalya'daki Ulusal Gözlemevinde de 14 Mart 2020 Cumartesi günleri, Halk Günü Etkinliği yapılacak. Her yaş grubundan gökbilim meraklıları, gökbilim ve gözlemevleri hakkında ayrıntılı bilgi alabilecek, astronomlarla tanışabilecek ve merak ettikleri soruların cevaplarını arayacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 8-14 Mart'ın tüm dünyada Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlandığını belirterek, "Biz bu sene düzenleyeceğimiz etkinliklerle bu haftayı adeta bir şenlik havasına büründüreceğiz. Bu kapsamda; ülkemizin 57 yıllık bilim ve teknoloji çınarı TÜBİTAK bir ilke imza atacak. Ankara, Gebze ve Antalya'daki enstitülerimizin kapıları hem okullara hem de yediden yetmişe herkese açık olacak." dedi.

TÜBİTAK aslında hepimizin

TÜBİTAK'ın tarihinde ilk defa bir açık kapı etkinliği, halk günü düzenlediğini kaydeden Bakan Varank, "14-15 Mart tarihlerinde isteyen tüm vatandaşlarımız TÜBİTAK kampüslerinde neler yapıldığını birebir görme şansına sahip olacaklar. Ürünlere dokunacak, laboratuvarları görecek ve bu işi yapan bilim emekçileriyle tanışacaklar. İstiyoruz ki buraları ziyaret eden vatandaşlarımız, TÜBİTAK'ın aslında hepimizin olduğunu hissetsin." diye konuştu.

Deprem de anlatılacak Koronavirüs de

Varank, ödenen vergilerin bu kampüslerde toplum yararına hizmet edecek işlere dönüştüğünü belirterek, "Bunu görsünler. İlham verici söyleşiler, sunumlar ve atölye çalışmaları olacak. Popüler bilim konuları, konunun uzmanları tarafından herkesin anlayabileceği bir dille aktarılacak. Ziyaretçilerimiz depremden koronavirüse, Antarktika çalışmalarımızdan uzay araştırmalarına kadar her konuda bilgi sahibi olabilecekler." dedi.

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TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

Kaynak: İHA

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TÜBİTAK kapılarını halka açıyor

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