Tübitak'ın Yerlileştirmeye Yönelik Çalışmaları

TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, TÜBİTAK'ı yerlileştirmeye yönelik çalışmalar hakkında Wise TV'ye konuştu.

TÜBİTAK'ı yerlileştirme ve millileştirme çalışmalarına güvenlik nosyonu sebebiyle olumlu baktıklarını ve bunu değerlendirirken de fikri sınai haklar bakımından düşündüklerini belirten Muratoğlu, siber güvenlik söz konusu olduğunda ise, milli çözümlerin pahalı da olsa üretilmesinden yana olduklarını ifade etti.