Tübitak'ın "Sanayi Ar-Ge Desteği" Arttı

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yüzde 40-60'lık destek oranının artırıldığını belirterek, "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu" dedi.

Tübitak'ın

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yüzde 40-60'lık destek oranının artırıldığını belirterek, "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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