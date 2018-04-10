Tübitak'ın "Sanayi Ar-Ge Desteği" Arttı

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında yüzde 40-60'lık destek oranının artırıldığını belirterek, "Değişiklik kapsamında destek oranları, KOBİ'ler için sabit yüzde 75, büyük ölçekli firmalar için sabit yüzde 60 oldu" dedi.