TÜBİTAK'ın kutup araştırma projeleri yarışmasının ödülleri TEKNOFEST'te verilecek

TÜBİTAK'ın "2204-C Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"nın kazananları ödüllerini TEKNOFEST 2021'de alacak.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, lise öğrenimine devam eden öğrencileri Antarktika ve Arktik bölgelerde kutup bilimleri konusunda çalışmalar yapmaya teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 480 okuldan 1226 öğrencinin hazırladığı 763 projenin başvurusu alındı.

Öğrencilerin, kutup bilimleri alanında yapacakları nitelikli çalışmalarla Türkiye'nin gelecekte uluslararası bilimsel çevrelerde önde gelen ülkelerden biri haline gelmesine katkı sağlamaları yarışmanın hedefleri arasında yer alıyor.

Yıl içinde jüri tarafından ön değerlendirmeleri yapılan projelerden 80'i finale katılmaya hak kazandı. Temmuzda düzenlenen final yarışmasında öğrenciler, hazırladıkları projelerin sunumunu gerçekleştirdi. Final yarışması, öğrencilerin, jüri üyelerinin sorularını yanıtlamalarıyla tamamlandı.

31 ildeki 73 okuldan 146 öğrencinin katıldığı finalde 80 projeden 4'ü birincilik, 6'sı ikincilik, 8'i üçüncülük ve 4'ü teşvik olmak üzere 22 proje ödüle layık görüldü.

İlk üçte yer alan öğrenciler, 21-26 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021'de ödüllerini alacak ve projelerini sergileyecekler.