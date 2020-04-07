TÜBİTAK'ın İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımı TÜBİTAK, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştireceği insansız hava araçları (İHA) yarışmalarının başvuru süresini uzattı, istekliler 30 Nisan'a kadar organizasyona kayıt yaptırabilecek.

TÜBİTAK, TEKNOFEST kapsamında gerçekleştireceği insansız hava araçları (İHA) yarışmalarının başvuru süresini uzattı, istekliler 30 Nisan'a kadar organizasyona kayıt yaptırabilecek.

TÜBİTAK'ın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi nedeniyle kuruma, İHA yarışmalarına başvurularda süre uzatımına gitmesi yönünde yoğun talep geldi.

Bu doğrultuda, alınan kararla TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilecek "TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları" ile "TÜBİTAK Liseler Arası İnsansız Hava Araçları" yarışmalarına başvuruların 30 Nisan'a kadar yapılabilmesine olanak tanındı.

Öte yandan, duyuruda gelişmeler kapsamında başvuru sürelerinin tekrar değerlendirilebileceği belirtilerek, yarışma takvimiyle ilgili güncellemelerin bildirileceği kaydedildi.

Kaynak: AA