TÜBİTAK'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençler teknolojinin birçok alanında üretim yapacak
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TÜBİTAK'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençler teknolojinin birçok alanında üretim yapacak

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var." dedi.

TÜBİTAK'ın Deneyap Teknoloji Atölyeleri ile gençler teknolojinin birçok alanında üretim yapacak
16.08.2020 12:17 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:20

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var." dedi.

Mandal, TÜBİTAK'ın, Deneyap Teknoloji Atölyeleri Uygulama Sınavları kapsamında Tokat Ali Yücel ve Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda düzenlenen etkinliğe katılarak burada öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin bilim ve teknoloji alanında bağımsızlığını kazanması için hayata geçirdiği uygulama esnasında öğrencilerin masalarını gezen ve onlarla sohbet eden Mandal, görevlilerden sınav hakkında bilgi aldı. Mandal salon dışında bekleyen öğrenci velileri ile de bir süre sohbet etti.

Mandal, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Deneyap'ın daha önce de yazılı sınavının gerçekleştiğini belirterek, "Öğrencilerimiz içeride depreme dayanaklı bina oluşturmaya çalışıyorlar. Sınavımız 18 ilimizde devam ediyor. Öğrencilerimizi 'teknoloji yıldızları' olarak ifade ediyoruz. Geleceğimizin teknoloji yıldızları... 2053, 2071 yılı hedefleri diye baktığınız zaman teknolojiyi kullanan değil üreten öğrencilere, bireylere ihtiyacımız var." dedi.

Deneyap atölyelerinin 12 ilde başladığına dikkat çeken TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Bugün 30 ilimizde Deneyap teknoloji atölyeleri başlatılmış olacak. 2021 yılının sonuna kadar da 100 tane Deneyap teknoloji atölyelerimizi kazandırmış olacağız. Bu proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) iş birliğiyle yürütülüyor. Bu da önemli bir süreç. Ülkemizde geçmişte kurumlarımızın başarıları var. Burada 4 kurumumuz birlikte çalışarak bu sürece katkı vermeye çalışıyor." diye konuştu.

Dünyayı şekillendirecek teknolojiler

Projenin 3 yıl devam edeceğini anlatan Mandal, şöyle konuştu:

"3 yıl boyunca tamamen ücretsiz bir eğitim. 160 tane öğrencimiz Tokat'ta hem ortaokul hem lise grubunda bu eğitimi alacaklar. Birinci yılında tasarım ve üretim. İkinci yılında robotik kodlama, elektronik programlama ve nesnelerin interneti gibi. Daha sonra kendi seçtikleri alanda ileri kodlama, siber güvenlik yapay zeka, nano teknoloji malzeme, havacılık, uzay teknolojileri. Bunların hepsi geleceğin dünyayı şekillendirecek teknolojileri. Bunları çalışacaklar. Üçüncü yılında da tamamen serbest şekilde kendi projelerini yapacaklar."

Programa Tokat Valisi Ozan Balcı, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin de aralarında bulunduğu protokol üyeleri ile ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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