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TÜBİTAK'ın 57. kuruluş yıl dönümü

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 57'nci kuruluş yıl dönümünde Türkiye ve dünya için önemli başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye'nin gelecekte hem bölgesel hem dünya lideri olma iddiası kuvvetleniyor.

TÜBİTAK'ın 57. kuruluş yıl dönümü
24.07.2020 21:27 | Son Güncelleme: 24.07.2020 22:22

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 57'nci kuruluş yıl dönümünde Türkiye ve dünya için önemli başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye'nin gelecekte hem bölgesel hem dünya lideri olma iddiası kuvvetleniyor. Bunun olmazsa olmaz boyutu bilim ve teknoloji. Bilim ve teknoloji denilince de ilk akla gelen kurum TÜBİTAK." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun 57'nci kuruluş yıl dönümü, Ankara ve Gebze yerleşkelerinde düzenlenen etkinliklerle eş zamanlı kutlandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın hep marka değeri olan bir kurum olduğunu belirterek, burada başkanlık yapmanın ve kurumu temsil etmenin hem sorumluluğunu hem de heyecanını hissettiğini bildirdi.

Mandal, yaşamı ilgilendiren yakın zamandaki gelişmelere bakıldığında, güçleşen ve gelecekte de daha da güçleşecek konular olduğuna işaret ederek, "Dolayısıyla Türkiye'nin bilim ve teknolojideki öncü kurumu bizsek iş yapma modellerimizin de bu kapsamda olması gerektiği görüşündeyiz." ifadesini kullandı.

Geçmiş dönemlerde yapılanların azımsanmadığını ancak her zaman daha iyisinin yapılabileceğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Daha iyisini yapmak noktasında birlikte çalışma ve birlikte başarmayı daha fazla ön plana getirmeye çalışıyoruz. Bunu hem Başkanlıkta yürütülen destek programlarında hem de merkez ve enstitülerde yürütülen araştırmalarda yapmaya çalışıyoruz."

Mandal, TÜBİTAK'ın 57'nci kuruluş yıl dönümünde Türkiye ve dünya için önemli başarılara imza attığını belirterek, "Türkiye'nin gelecekte hem bölgesel hem dünya lideri olma iddiası kuvvetleniyor. Bunun olmazsa olmaz boyutu bilim ve teknoloji. Bilim ve teknoloji denilince de ilk akla gelen kurum TÜBİTAK." mesajı verdi.

TÜBİTAK koordinasyonundaki "COVID-19 Türkiye Platformu"nda yürütülen aşı ve ilaç çalışmaları hakkında bilgi veren Mandal, platform çatısında yürütülen ilaç çalışmalarında etken malzemelerin yurt dışından getirilmediğine, bu konuda yurtdışı bağımlılığının sona erdiğine ve sentez çalışmalarının da tamamen özgün olarak yapıldığına dikkati çekti.

Mandal, TÜBİTAK'ın kuruluşundan bu yana Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip bilim ve teknoloji tabanlı mücadeleye katkıda bulunduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Kurulduğu 1963 yılından bu yana, Türkiye'nin geleceği için kritik öneme sahip bilim ve teknoloji tabanlı mücadele içerisinde her yaşta bilim insanının desteklenmesi ve yetiştirilmesi için büyük katkılarda bulunan, faaliyetleri ve destekleriyle ülkemizin her bir yanındaki akademisyene, sanayiciye, araştırmacıya, girişimciye, öğrenciye, bilim ve teknoloji sevdalısı her bir insanımızın hayatına dokunan kurumumuz bugün 57'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Bu anlamlı günde ülkemiz 2023 yılı hedeflerine doğru ilerlerken Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde 'birlikte geliştirme' ve 'birlikte başarma' yaklaşımının ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizmek isterim. Ülkemizin bilimsel ve teknolojik bağımsızlığının sağlanması için kurumumuzun hedeflediği nitelikli bilgi ve nitelikli insan odağında Ar-Ge ve yenilik çıktı ve etkilerine odaklanan stratejik yaklaşımın büyük önemi olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

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