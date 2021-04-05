TÜBİTAK ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne 82 personel alınacak
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TÜBİTAK ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne 82 personel alınacak

Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım - Haberler | Güncel
TÜBİTAK ile Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne 82 personel alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile kurum bünyesindeki Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) toplam 82 personel alımı gerçekleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere toplam 5 yönetici asistanı ve memur alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 9 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sayfasından ulaşılabilecek, iş başvuruları da buradan (https://esube.iskur.gov.tr) gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca TÜBİTAK SAGE bünyesinde görev yapmak üzere toplam 77 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak. Belirtilen şartları taşıyanlar 26 Nisan'a kadar başvuruda bulunabilecek.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR'un internet sayfalarında yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Yıldırım

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