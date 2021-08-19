TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı

TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreni, Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) gerçekleştirildi.

Törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, törende yaptığı konuşmada, TEI ile yaptıkları iş birlikleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"TEI ile gerekli risk boyutlarını da alarak, Ar-Ge'nin derinliğinin olduğu boyutta bir iş birliği yapıyoruz. Bugüne kadar ortaya koydukları ürünlerin teknolojiye dayalı olan boyutu, gerçekten mevcut durumu değil, onun üstüne inşa edilmiş bir konu. Dolayısıyla biz de bu süreçte kendileriyle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.

Bizim için hep akademik boyutu, işin heyecan boyutu, araştırma boyutunun derinliği her zaman önemli ama biz firmalarımıza göre kendimizi şekillendiriyoruz. TEI'nin bizden istekleri hep bugünün değil, geleceğin teknolojilerine yönelik çalışmalar yapılması. Bugün bir imzaya şahitlik yapıyoruz, gelecekte başarılara şahitlik yapacağız."

TÜBİTAK BİLGEM ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında imzalar atıldı

Öte yandan, bir diğer iş birliği protokolü de TÜBİTAK BİLGEM ile Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ arasında gerçekleşti.

IoT güvenliği, IoT cihazları için güvenli donanım ve yonga tasarımı, IoT ürünlerinin test ve sertifikasyonu konusundaki iş birliği protokolü; TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK BİLGEM Başkan Vekili Dr. Ali Görçin ile Vestel Genel Müdür Yardımcısı Yaşar Burak Savak tarafından imzalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cimilli İbo Düm Tek Tek İrem Derici Yıldız Tilbe
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Enner Valencia Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TÜBİTAK, IDEF 2021'de yeni protokoller imzaladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.8.2021 17:08:28. #1.14#

title