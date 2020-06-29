TÜBİTAK destekli elektrikli asansör motoru üretildi
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TÜBİTAK destekli elektrikli asansör motoru üretildi

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünce, TÜBİTAK destekli proje kapsamında, yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru geliştirildi.

TÜBİTAK destekli elektrikli asansör motoru üretildi
29.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 18:04

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünce, TÜBİTAK destekli proje kapsamında, yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip dişlisiz asansör motoru geliştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarından Dr. Mücahit Soyaslan'ın yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Asansör Tahrik Sistemleri İçin Dıştan Rotorlu Sürekli Mıknatıslı Bir Senkron Motorun Tasarımı ve Üretimi" başlıklı proje tamamlandı.

Ayrıca TÜBİTAK Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmak üzere geliştirilen "Revolt" isimli elektrikli araç için de elektrik motoru tasarım çalışmaları tamamlanarak üretim aşamasına geçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soyaslan, proje kapsamında dişlisiz bir asansör motoru üretildiğini aktardı.

Yerli imkanlarla yüksek enerji verimliliğine sahip, halatlı veya kayışlı motor olarak kullanılabilecek özgün bir tasarım elde edildiğini belirten Soyaslan, şunları kaydetti:

"Dıştan rotorlu elektrik motorunun tasarımı sırasında gerçekleştirilen optimizasyon işlemleri, parametrik çözüm çalışmaları, sonlu elemanlar analizleri, yapısal/termal analizler, mekanik iyileştirmeler ve prototip üretimi ile motor tasarımı ve uygulaması konularında literatüre önemli katkılar sağlandı. Projede SUBÜ Teknoloji Fakültesi Mekotronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Eldoğan, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Fenercioğlu ve Trakya Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Yusuf Avşar da yer aldı."

Soyaslan, motor çalışmalarıyla bu yılki yarışlarda, SUBÜ'nün elektrikli aracı Revolt'un yerlilik oranını artırmayı ve iyi bir derece elde etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Çalışmalar neticesinde yüzde 91 verime sahip, tekerleğe monte edilerek doğrudan tahrik imkanı sağlayan fırçasız bir doğru akım motoru tasarladıklarını aktaran Soyaslan, "Hem asansör motorları hem de elektrikli araç motorları için tasarım ve proje çalışmalarımız devam ediyor. Farklı üniversitelerden alanında uzman hocalarımızın yer aldığı ekibimizle yeni bir TÜBİTAK projesi üzerinde çalışıyoruz. Proje neticesinde üretilecek motoru, seri üretime geçirmek isteyen firmalar oldukça heyecanlı. Tasarladığımız ve ürettiğimiz motorların patent başvurularını gerçekleştiriyoruz. Uygulama noktasında öncü olmak, üniversitemizin temel hedefleri arasında yer alıyor. Ürüne dönüşmeyen ve katma değeri olmayan projeler, zaman ve kaynak kaybına neden oluyor. Enerjimizi ve genç potansiyelimizi katma değeri yüksek projelerde kullanmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Manşet

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