TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı

TÜBİTAK destekli 'Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor' etkinliği başladı
Anadolu Ajansı / Yusuf Okur - Haberler | Güncel

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) koordinesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi (AÇÜ) koordinesinde gerçekleştirilen TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı.

AÇÜ yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan proje yürütücüsü Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seydi Ahmet Satıcı, amaçlarının çocuklara bilimi sevdirip merak uyandırmak ve bilimi günlük hayatta kullanılabilir kılmak olduğunu söyledi.

Satıcı, TÜBİTAK destekli, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ile Artvin Ticaret ve Sanayi Odasının paydaşları olarak yer aldığı etkinliğin, 800'ü aşkın çocuğun katılımıyla 4 gün süreceğini ifade etti.

Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile öğretmenler ve ebeveynlere yönelik, mühendislik, teknoloji, doğa, tıbbi, tarımsal, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 128 etkinlik planlandığını dile getiren Satıcı, 41 öğretim görevlisi, 9 öğretmen ve 69 lisans öğrencisinin görev aldığını sözlerine ekledi.

Açılış törenine, AÇÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Kibar, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Seçkin Kurt, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Proje kapsamında çocuklar, üniversite yerleşkesinde hazırlanan stantlarda 4 gün boyunca görevliler gözetiminde fidan dikimi, robotik kodlama, satranç, ahşap işleme gibi çeşitli etkinlikler de gerçekleştirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Okur

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Angela Merkel Boris Johnson Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Yiğit Şardan Sergen Yalçın Roland Garros Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TÜBİTAK destekli "Çocuk Üniversitesi: Artvin Bilimle Şenleniyor" etkinliği başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 15:35:01. #1.16#

title