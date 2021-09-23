MANİSA (İHA) - - TÜBİTAK Bilim Şenlikleri başladı

TÜBİTAK tarafından 2020 yılında ülke genelinde destek almaya hak kazanan 53 projeden biri olan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 'TÜBİTAK 4007 Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum' projesinin açılışı gerçekleştirildi

Türkiye genelinde projesi destek alan tek imam hatip lisesi Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi oldu

MANİSA - TÜBİTAK tarafından Türkiye genelinde desteklenen 53 projeden biri ve projesi destek alan tek imam hatip lisesi olan Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin 'TÜBİTAK 4007 Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum' projesinin açılışı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen 'Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum' projesi Yunusemre ilçesindeki Millet Çarşısında yapılan açılış töreniyle başladı. 25 Eylül'e kadar devam edecek olan bilim şenliğinde 52 etkinlik, bilim şovları, bilim hazinesi atölyeleri, bak-izle istasyonu, bilim oyunları, sergi ve seminerler düzenlenecek.

Etkinlikler Manisa'nın merkez ilçeleri Şehzadeler ve Yunusemre'deki ilk, orta ve lise öğrencileri ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşecek. Bilim Şenliğine toplamda 3 bin katılımcı beklenirken Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinin projesine Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi, Yunusemre Belediyesi, Bağcılık Araştırma Merkezi ve Manisa İl Sağlık Müdürlüğü destekleriyle gerçekleşiyor.

Bilim şenliğinin açılışı öncesinde düzenlenen törenle yarışmalarda dereceye giren ilk, orta ve lise öğrencilerine ödülleri takdim edildi. Kurdele kesimi sonrası açılışı yapılan bilim şenliğini katılımcılar birlikte gezdi. Daha sonra ildeki farklı okulların branş öğretmenleri tarafından katılımcılara bilim ve teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması amacıyla deneylerin yer aldığı gösteri sunuldu.

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, "Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumda yaygınlaşması adına başvuru yaptığımız TÜBİTAK 4007 Bilimi Seviyorum geleceğe yürüyorum adli projemiz TÜBİTAK bilim şenlikleri kapsamında Türkiye genelinde desteklenen 53 projeden biridir. Ayrıca destek almaya hak kazanan tek İmam Hatip Lisesi okuludur." dedi.

"Bilimsel süreci topluma kazandırma hedefindeyiz"

Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Felsefe Grubu Öğretmeni ve Proje yürütücüsü Okşan Efe, "2020 yılında desteklenmeye karar verilen 52 projeden biri olan 'Bilimi seviyorum geleceğe yürüyorum' adlı projemizin açılışını yapıyoruz. Projemiz, bilim, teknoloji ve teknik arasındaki ilişkileri toplumla bütünleştirip etkinlikler yoluyla öğrencilere ve çevreye faydalı bir şekilde bilimsel süreci topluma kazandırma hedefindeyiz. Projemizde 52 etkinlik var. 23 atölye var. Bilim şovları, bilim atölyeleri, bilim şovlarının yanı sıra çeşitli yarışmalar da olacak." diye konuştu.

Yapılan bilim şov gösterisinde ise öğrencilerin ilgisinin de yoğun olduğu görüldü.

Bilim Şenliğinin açılışına, Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Gençay, Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Memur Sen Manisa İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Gönül Çiftçioğlu, Proje Yürütücüsü Okşan Efe, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.