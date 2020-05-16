TÜBİTAK Bilim Fuarı'na Mengen'den 3 okul katılacak Bolu'da Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ilçeden 3 okulun katılmaya hak kazandığını bildirdi.

Bolu'da Mengen İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Celepci, TÜBİTAK Bilim Fuarı'na ilçeden 3 okulun katılmaya hak kazandığını bildirdi.

Celepci, yaptığı yazılı açıklamada, 4006-Tübitak Bilim Fuarları'nın 2019-2020 Çağrı Dönemi Desteklenmesine Karar Verilen Okul Listelerinin açıklandığını ifade ederek, bu listeden Mengen'den 3 okulun olduğunu kaydetti.

Mengen Anadolu İmam Hatip Lisesi, Mengen Ortaokulu ve Mengen Atatürk Ortaokulunun fuarda yerini aldığını belirten Celepci, "Okullarımızın yürütmüş olduğu projeler sergilenmeye layık görüldü. Bu projede öğrenciler bilimsel çalışmalar yapıyorlar. Deneyler, yaparak yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Bilim Fuarları düzenleniyor. Öğrencilerimiz öz güven kazanıyorlar. İlçemize bu gururu yaşatan okul müdürlerimizi, proje yürütücüsü olan öğretmen arkadaşlarımı ve projede yer alan öğrencilerimizi kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA