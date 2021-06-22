Tübitak Bigg 2020 Yılı 1. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu
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Tübitak Bigg 2020 Yılı 1. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu

Tübitak Bigg 2020 Yılı 1. Çağrısının Sonuçları Belli Oldu
Habermetre - Haberler | Toplum

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte.

TÜBİTAK, Bireysel Genç Girişim "BİGG" programı ile genç ve yenilikçi girişimci adaylarının hayallerini gerçekleştirmeye devam etmekte. 2012 yılında başlatılan Program kapsamında desteklenen 1519 girişimci, şirketlerini kurarak iş fikirlerini hayata geçirmiştir. 2020 yılı 1. Çağrısı kapsamında 63 Uygulayıcı Kuruluş girişimcilere eğitim, mentorluk, kuluçka, işbirliği ağlarının kullanımı ve müşteri doğrulama desteklerini içerecek şekilde hızlandırıcı hizmeti sağlamıştır.

Programın 2. Aşamasında girişimcilerin firmalarını kurmaları sonrası 200 bin TL'ye kadar sermaye desteği sağlanmaktadır. BiGG 2020 yılı 1. Çağrısına 4482 girişimci iş fikri başvurusu yaptı. Bu başvurulardan 1522 girişimci 63 Uygulayıcı Kuruluş'tan 1. Aşama desteği aldı. Uygulayıcı Kuruluşlar tarafından iş planına onay verilen 472 girişimcinin iş planları TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2. Aşama panelleri kapsamında değerlendirildi. Akademisyenler, sanayiciler ve yatırımcılardan oluşturulan panel değerlendirmeleri sonucu 153 girişimcinin 2020 yılı 1. Çağrısı kapsamında 2. Aşama desteği alması uygun bulundu.

2012-2021 Yılları Arasında 1672 Teknogirişim Firması BiGG Desteği Almaya Hak Kazandı

BiGG 2020 yılı 1. Çağrısı ile desteklenecek girişimcilerle birlikte toplamda 1672 girişim firması Programdan yararlanarak kurulmuş olacak.

Desteği almaya hak kazanan 153 girişimci Temmuz ayında şirketlerini kurarak TÜBİTAK'la sözleşme imzalayacak, 1 Ağustos 2021 tarihinde iş planlarını gerçekleştirmek için çalışmalarına başlayacak.

Destek almaya hak kazananların listesi için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre

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