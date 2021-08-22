TÜBİTAK BİDEB 2247-A Proje Kabulü

TÜBİTAK BİDEB 2247-A Proje Kabulü | ÖzÜ TTOTÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na sunduğu "Video Uygulamalarında İnsan ve Makinelerin Deneyim Kalitesi ve Tatmin Olabilirliği" başlıklı projesi ile 36 ay süreyle destek almaya hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Öğretim...