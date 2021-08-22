TÜBİTAK BİDEB 2247-A Proje Kabulü
TÜBİTAK BİDEB 2247-A Proje Kabulü | ÖzÜ TTOTÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na sunduğu "Video Uygulamalarında İnsan ve Makinelerin Deneyim Kalitesi ve Tatmin Olabilirliği" başlıklı projesi ile 36 ay süreyle destek almaya hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Öğretim...
TÜBİTAK BİDEB 2247-A Proje Kabulü | ÖzÜ TTOTÜBİTAK BİDEB 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı'na sunduğu "Video Uygulamalarında İnsan ve Makinelerin Deneyim Kalitesi ve Tatmin Olabilirliği" başlıklı projesi ile 36 ay süreyle destek almaya hak kazanan Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Ali Cengiz Beğen'i tebrik ederiz.
Kaynak: Habermetre