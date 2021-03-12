TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Kocaeli'de ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Kocaeli'de ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

12.03.2021 12:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 12:47
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Kocaeli'de ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Tavşanlı İlkokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

TÜBİTAK hakkında bilgi verdiği öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Mandal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bilim ve Teknoloji Haftası dolayısıyla gençler ve çocuklarla bir arada olmak istediklerini söyledi.

Bu hafta boyunca çeşitli illerde etkinlikler yapıldığını belirten Mandal, "Öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Bilim ve teknolojinin kendilerine ne kadar yakın olduğunu ifade ediyoruz ama onlar gerçekten pırıl pırıl. 'Bilim ne demek? Bilim adamı ne demek?' diye sorduğumuzda aldığımız cevaplar, merak, proje, araştırma yeter ki imkan sunalım. TÜBİTAK olarak bu imkanı gençlerimize sunmak için buradayız. 81 ilde 81 bilim söyleşisi gerçekleşiyor. Tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Mandal, bu anlamda yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi, bu akşam da Antarktika ile ilgili söyleşileri olduğunu ifade etti.

Her akşam yapılan yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verdiklerini dile getiren Mandal, şunları kaydetti:

"Bilim ve teknoloji sizin çok yakınınızda, bunu ifade etmek istiyoruz. Bizim açımızdan geleceğimiz gençlerimiz, biz gençlerimize ulaşıyoruz. Bu gençlerimiz teknoloji yıldızı. Gelecekte Türkiye'nin bağımsızlığı bilim ve teknolojiyle. Teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi tasarlayan, teknolojiyi geliştiren ve teknolojiyi üreten bireyler olmaları, bilim insanı olmaları, araştırmacı olmaları, insanlığın sorunlarını çözmeleri noktasında biz bir adım atmaya çalışıyoruz ama onlar bundan çok daha iyisini hem hak ediyorlar hem de yapacaklarına yürekten inanıyorum."

Ziyarette, Kocaeli Bilim Merkezi uzmanlarınca öğrencilerle çeşitli deneyler yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadir Yıldız

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