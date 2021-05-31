TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak"
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak"

İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak" Yerli koronavirüs aşısında gönüllü olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP aşısına Kasım-Aralık ayında acil kullanım izni verilmesini beklediklerini söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: "Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak"

İZMİR - Yerli koronavirüs aşısında gönüllü olan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, VLP aşısına Kasım-Aralık ayında acil kullanım izni verilmesini beklediklerini söyledi.

Türkiye'de Covid-19'a yönelik çalışmaların henüz pandemi başlamadan Mart 2020 sonunda başladığını ifade eden TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Şu anda Türkiye'de bizim desteklediğimiz 7 aşı çalışması var. Bu çalışmalar 436 araştırmacı ve 49 farklı kuruluş ile yürütülüyor. Bu kadar kısa sürede aşı çalışmalarının hücreden klinik aşamaya gelmesi çok zordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ve benim gönüllü olduğumuz VLP aşısında faz-1 çalışması tamamlandı. Elde edilen sonuçlar değerlendiriliyor ve faz-2 için başvuru bu hafta itibariyle gerçekleştirilecek. 10 Haziran'da faz-2 çalışmalarına başlamak istiyoruz" dedi

VLP aşısının oldukça yenilikçi bir aşı türü olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mandal, "Dünya üzerinde VLP ile ilgili yürütülen 4 çalışma var ve hiçbiri daha kullanıma dönüşmedi. Bizim bunu ilk yapmamız çok önemli. Hedefimiz Ağustos ayında 480 gönüllüyle faz-3 çalışmalarına başlamak. Hem orijinal Vuhan virüsüyle hem de İngiltere varyantıyla çalışmalar yapılıyor. Kasım-Aralık gibi acil kullanım izni verildiği takdirde yerli ve milli aşımızı kullanıma sunacağız. 2 aşı adayımız daha var. Onlarda da faz-1 çalışmaları sürüyor" diye konuştu.

Biontech aşısını geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ile sürekli iletişim halinde olduklarını da kaydeden Mandal, "Pandemi sürecine ilişkin değil gelecekte de yapılacak çalışmalar için görüşüyoruz. Artık Türkiye gelecekte aşı ithal eden değil aşıyı geliştiren ve dünyaya sunan bir ülke haline gelecek. Gelecekte farklı tehditlere ve ihtiyaçlara karşı aşı geliştirme çalışmalarında Türkiye merkez olacak" şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak'
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak'
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak'
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal: 'Yerli aşı Kasım-Aralık ayında kullanımda olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Gözeten

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