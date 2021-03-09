TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gölbaşı'nda öğrencilerle bir araya geldi
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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gölbaşı'nda öğrencilerle bir araya geldi

09.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 09.03.2021 15:20
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Gölbaşı'nda öğrencilerle bir araya geldi

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilim ve Teknoloji Haftası etkinlikleri kapsamında Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Mandal, Bezirhane Şehit Eyüp Ensar Ulaş ilk ve ortaokulu öğrencilerine TÜBİTAK hakkında bilgi verdi.

Öğrencilerle sohbet edip sorularını yanıtlayan Mandal, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası nedeniyle ülkenin değişik yerlerinde etkinlikler planladıklarını söyledi.

Yozgat'ta başlattıkları etkinliği bugün Gölbaşı'nda sürdürdüklerini dile getiren Mandal, "Şehrin merkezinde değil, uzağında olmak istedik. Sizleri bilim ve teknoloji ile buluşturmak istedik. Sizlerin yanında olmaktan dolayı çok mutluyum." dedi.

Katılımcılara teşekkür eden Mandal, öğrencileri salgın sonrasında Konya'daki Bilim Merkezi'ne davet edeceklerini kaydetti.

Öğrenciler daha sonra Konya'dan gelen Bilim ve Teknoloji Tırı'nı gezdi, uzmanlar öğrencilere robotlar hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Namal, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

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