TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal Gençlerle "Dünyayı Anlamak" Üzerine Konuştu

ANKARA (Habermetre) - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Ankara Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festival" etkinliğinde farklı yaş gruplarındaki gençlerle bir araya geldi. Gençlere TÜBİTAK'ın çalışma alanları üzerine sohbet eden Prof. Dr. Mandal "TÜBİTAK'ın görevi o kadar çok geniş ki bilim ve teknoloji ile ilgili ne bekliyorsak, kimden bekliyorsak ve kimin ne ihtiyacı varsa ona cevap vermeye çalışıyor. " dedi. Prof. Dr. Mandal ayrıca eğitim hayatı ve akademik kariyerinin kritik öneme sahip dönemlerini gençlerle paylaştı.

"Ne isterseniz onu yapabilecek noktadasınız"

Kendi kariyerinden verdiği örnekler üzerinden gençlere tavsiyelerde bulunan Prof. Dr. Mandal,

"Hayalinizi de geleceğinizi de kendiniz belirleyebilirsiniz. Ne isterseniz onu yapabilecek noktadasınız. Bilimsel imkanlarla dolu geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde. " diye konuştu.

Kendi kariyerini "merak etmek, tutkuya dönüştürmek, çalışmak, sabretmek ve başarıya ulaşmak" olarak özetleyen TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Başarıyı dar bir zamanla kısıtlamayın. O tutku sizde varsa başarabilirsiniz. " dedi.

Günümüzde karşılaştığımız küresel sorunların çözümü noktasında bilime duyulan ihtiyaca vurgu yapan Prof. Dr. Mandal, "Salgın hastalıklar, iklim değişikliği, siber güvenlik, düzensiz göç alanlarının her biri bir sorun ve bu sorunların çözülmesinde yetişmiş bireylere ihtiyaç var. Bilim, teknoloji ve farkındalığı yüksek bireylere ihtiyacımız var. Toplumsal ihtiyaçlara duyarlı ve çözüm bulma yeteneğine sahip, gelecekte beklenen güç sizsiniz. " ifadelerinde bulundu.

Prof. Dr. Mandal'dan gençlere kariyer planlamasında öğütler

Son 2 yılda yaşanan pandemi sürecinin gençlerden beklentileri değiştirdiğinin altını çizen Prof. Dr. Mandal, "Gelecekte hangi bölümde okuyacağınızdan çok sahip olacağınız beceriler önemli olacak. Bu güçlükler hayatımızda olduğu zaman çözümün bilim ve teknoloji ile olacağını bilerek "ben varım" deyin. Ülkemizin önceliklerini destekleyecek şekilde kendinizi yönlendirin ve kariyerinizi zenginleştirmek için disiplinlerarası yaklaşımla çalışmalarınızı yürütün, imkanlara açık olun. " tavsiyesinde bulundu.

Gençlere, TÜBİTAK'ın burs ve destek programları hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK'ın Türkiye genelinde 81 ilde eğitimi destekleyen bir kuruluş olduğunu belirterek "Sadece bu yıl için Bilim Fuarları Programında Türkiye genelinde 5 bin okulda faaliyet gösteriyoruz. Öğrencilerimizle temas noktasında Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sonra en geniş ağa sahip olan TÜBİTAK. " dedi.

"TEKNOFEST gelecek yıl Samsun'da, takımınızı oluşturun gelin"

Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST ile sınırları zorlayan teknolojileri tasarlayan genç insan kaynağının, geleceğin teknolojilerinin tasarlanıp üretilmesi için önemli katkılar sağladığına da vurgu yaparak, "35 farklı yarış kategorisi var, "ben varım" diyorsanız gelecek yıl Samsun'dayız, takımınızı oluşturun gelin. " dedi.

Genç insan kaynağının Ar-Ge süreçlerine dahil edildiği burs programlarına da değinen TÜBİTAK Başkanı Mandal, "Lise düzeyinde Stajyer Araştırmacı Burs Programı STAR ile liselerdeki öğrencilerimizin üniversitelerde TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu araştırma projelerinde yer alabilmesini hedefliyoruz. " diye konuştu.

"Tam Bana Göre Festival" kapsamında gerçekleştirilen "Dünyayı Anlamak" konuşmaları TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın gençlerden gelen soruları yanıtlamasının ardından sona erdi. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı programın anısına Prof. Dr. Hasan Mandal'a bir hediye takdim etti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal e-spor oyuncularıyla oyun oynadı

"Tam Bana Göre Festival" kapsamında e-spor oyuncularını da ziyaret eden Prof. Dr. Mandal, oyuncularla bir süre sohbet etti. Ziyaretinde bilgisayar başına da geçen Mandal, Mezopotamya Living Lab takım standında Valorant adlı oyunu oynadı.

Prof. Dr. Hasan Mandal'ın adı verilen fidan canlı yayında toprakla buluştu

Festival kapsamında, Sultanbeyli Belediyesi standında anlamlı bir etkinlik gerçekleşti. "Genç fidanlarla yeşeren Türkiye" projesiyle Türkiye genelinde yangınlardan etkilenen bölgelerde fidan ekimi törenine canlı bağlanan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın ismi geçtiğimiz Ağustos ayında yangından etkilenen Isparta'nın Sütçüler ilçesinde dikilen bir fidana verildi.

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