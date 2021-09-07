TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumun desteğiyle Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen "Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımlarında akademisyen öğretmen işbirliği" temalı proje...

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, kurumun desteğiyle Ereğli Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) gerçekleştirilen "Arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik ile materyal tasarımlarında akademisyen öğretmen işbirliği" temalı proje çalışmalarını inceledi.

Ereğli BİLSEM'de 1-9 Eylül'de yürütülen 15 akademisyen ve 15 öğretmenin bir araya geldiği proje hakkında bilgiler alan Mandal, hazırlanan projeleri uygulamalı olarak denedi.

Mandal, gazetecilere, projenin bilim ve toplumun bir araya getirilmesinde akademisyen ve öğretmenlerin bir arada çalışarak üretilen materyalin, anlaşılması zor konularda öğrencilerin eğitimini kolaylaştırıcı bir etki yaptığını söyledi.

Programın 9 günlük eğitimi içerdiğini anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Özellikle erken yaşlarda karşılaştığımız en büyük güçlük, öğrencilerimiz bilgiye donanımlı ama bu bilgiyi doğru anlama ve kullanma konusunda güçlük yaşıyor. Bu hızlı gelişen teknolojiler bunun için bir kolaylaştırıcı araç. Bunlar yeni bir şey değil. Hocalarımızın burada yapmaya çalıştığı 2 önemli boyut var. Bunlardan birincisi bunu sadece kullanılan birtakım materyaller ve uygulamalardan daha çok kendileri tasarlayıp geliştiriyorlar ve bu oldukça önemli. Sadece kullanıcısı değil tasarlayıcısı ve geliştiricisiler. İkincisi ise belki daha da kıymetlisi de 30 tane katılımcımız var. Bunun 15'i öğretmen 15 tanesi de akademisyen. Bu teknolojiyi öğreten arkadaşlarımız uzmanlarımız var, bu teknolojiyi kullanma konusunda akademisyen arkadaşlarımız bunun daha bilimsel temeline sahip. Örneğin kristalin yapısı, molekülün yapısı, dünyanın katmanları konusunda akademisyenimiz var. Diğer taraftan bunu orta öğretim düzeyinde aktaracak olan öğretmenlerimiz."

Mandal, akademisyen ve öğretmenlerin aynı esnada öğrendiklerini anlatarak, "Biri üniversite hocası biri de okuldaki öğretmenimiz. Aynı anda öğreniyorlar, dolayısıyla doğru bir zincir yapıyla gerçekleşiyor. Bunu bizim ileride kullanabileceğimiz yenilikçi eğitim teknolojilerinin altında aynı zamanda öğretim, öğrenme noktasında da faydalı ve kıymetli buluyorum." diye konuştu.

Bugün İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve son olarak da Ereğli'de çeşitli ziyaretlerde bulunduğunu aktaran Mandal, "Gerçekten de pırıl pırıl gençlerimiz, çocuklarımız var. Onlara güveniyorum. Onların en büyük yaşadıkları güçlük, çok hızlı gelişen dünyadaki ihtiyaçlara çözüm bulma noktasında sadece bilgiye sahip olma değil bu bilgiyi kullanabilmek için daha fazla anlamak, kavramak ve öğrenmek lazım." dedi.

Mandal, bu teknolojilerin bunun kolaylaştırıcısı olduğunu vurgulayarak, "Türkiye sadece bu teknolojileri kullanıcı anlamında pazarı değil, hocalarımız ve öğretmenlerimiz vasıtasıyla bu teknolojilerin kendi ihtiyaçlarımız noktalarında ve kendi değerlerimiz özelinde geliştiricisi ve tasarlayıcısı oluyoruz. Ülkemizde en önemli varlık geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin daha kıymetli şekilde eğitilmesi için bir çaba içerisindeler. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Zonguldak'ta devam eden proje çalışmalarını inceledi Açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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