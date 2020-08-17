TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Türkiye'nin mottosu dijital dönüşüm"
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Türkiye'nin mottosu dijital dönüşüm"

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Nasıl Almanya'nın endüstri 4.0'ı varsa Türkiye'nin de şu an mottosu, milli teknoloji hamlesi ve dijital dönüşüm. Bunun merkezinde makine ve imalat var." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal:
17.08.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:20

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Nasıl Almanya'nın endüstri 4.0'ı varsa Türkiye'nin de şu an mottosu, milli teknoloji hamlesi ve dijital dönüşüm. Bunun merkezinde makine ve imalat var." değerlendirmesinde bulundu.

Hitit Üniversitesinden (HİTÜ) yapılan açıklamaya göre, Mandal, Deneyap Teknolojileri Atölyeleri kapsamında Tokat'taki programının ardından Ankara'ya dönerken Çorum'da, HİTÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk'ü ziyaret etti.

Mandal, ziyarette Öztürk'ten, üniversitede yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı.

HİTÜ Bilimsel Teknik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (HÜBTUAM) de inceleyen Mandal, ardından üniversite yöneticilerine TÜBİTAK destekleri hakkında bilgi verdi.

Türkiye'de üniversitelerin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma" Projesi kapsamında ihtisaslaştığına işaret eden Mandal, HİTÜ'nün de "makine ve imalat teknolojileri" alanında ihtisaslaşmayı tercih ettiğini hatırlattı.

Üniversitelerin kendi misyon alanı içinde yarıştırılması gerektiğine işaret eden Mandal, "Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanlığı döneminde, 'her ilde bir üniversite olacak' dedikten sonra yeni kurulan üniversitelerimizin esas amacı bulunduğu şehre, bölgeye katkıda bulunmasıdır. Bölgeye katkıda bulunması eğitim öğretim hizmetlerinin yanı sıra bölgenin değişimine ön ayak olmasıyla mümkündür. İşte o zaman o üniversitenin o bölgedeki varlığından, etkisinden bahsedebiliriz." ifadesinde bulundu.

Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi'nin, üniversitelerin bulundukları bölge için daha fazla değer üretmesini sağlamayı hedeflediğine vurgu yapan Mandal, şöyle devam etti:

"TÜBİTAK Stratejik Bütçe Başkanlığınca üniversitelerin ihtisaslaşmasına yönelik ayırdığı bütçe var. TÜBİTAK olarak misyon üniversiteleri için misyon alanı kapsamında önereceği projelere yüzde 50 destek veriyoruz. Dolayısıyla bu bizim için üniversitemizde hocaların 'ben misyona niye sarılayım' noktasında TÜBİTAK üzerinden yapacağı tüm projelerde motivasyon noktamız."

Her üniversitenin kendi tercihiyle, başvurusuyla projeye dahil olduğunu aktaran Mandal, şunları kaydetti:

"Başvurudan sonra üniversitenin yetkinlik analizi yapılıyor ve sonrasında üniversiteler arasından seçiliyor. Hitit Üniversitesi de bu şekilde aday olup, başarmış üniversitelerden birisi. Makine ve imalat teknolojileri dediğimiz ihtisaslaşma alanı sadece makine mühendisliği ise bu tamamen yanlış. Üniversitenin tüm birimlerinin bu alana yönelik birlikte çalışması ve herkesin bu misyona inanması gerekiyor. Misyon üniversitelerine biz ayrıca bakıyoruz. Misyon üniversitelerimizi mükemmeliyete doğru götürmek istiyoruz. Nasıl Almanya'nın endüstri 4.0'ı varsa, Türkiye'nin de şu an mottosu, milli teknoloji hamlesi ve dijital dönüşüm. Bunun merkezinde makine ve imalat var. Esasında Hitit Üniversitesinin de ihtisaslaşma alındaki hedefleri Türkiye'nin hedefiyle aynı. Kendisine koyduğu hedef makine ve imalat teknolojileri potansiyelini üst seviyeye taşımak. Hedef, Türkiye'nin milli teknoloji hamlesiyle ilişkili, bütünleşik durumda."

Ziyarete, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın da katıldı.

Kaynak: AA

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