TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Sosyal ve beşeri bilimler odaklı Covid-19 sürecini yönetiyoruz"
22.02.2021 11:26 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:32
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (3)
Kaynak: Anadolu Ajansı