TÜBİTAK Başkanı Mandal: Müsilaj araştırma çağrısına 158 başvuru geldi

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Müsilaj Araştırmaları Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı' kapsamında 158 başvuru geldiğini, sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Müsilaj Araştırmaları Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı' kapsamında 158 başvuru geldiğini, sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

Marmara Denizi başta olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, gerekli önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir başkanlığında toplandı. Toplantıda, komisyonun çalışma süresinin 7 Ekim'den geçerli olmak üzere 1 ay uzatılıp, 4 ay olmasını içeren teklif, TBMM Genel Kurulu'na sunuldu. Komisyonda sunum yapan Prof. Dr. Hasan Mandal, küresel iklim değişikliğine bağlı olarak 2021'de müsilajla karşılaşıldığını, bu ve buna benzer güçlüklerin devam edebileceğini belirtti. Bu konudaki çalışmaların dünyada yeterli olmadığını belirten Mandal, "Yakın gelecekte daha fazla karşılaşacağımız sorunlar ve şimdiden planlanması gereken konular var" diye konuştu.

Müsilaj sorununun birçok süreci etkilediğini vurgulayan Mandal, "Salgın dönemi bunun ipuçlarını getiriyordu. Salgınla iklim ilişkili konular mı, diye düşünülebilir. Evet, ilişkili konular. Gelecekte yaşayacağımız güçlüklere bilim ve teknoloji tabanlı yaklaşmamız gerektiğine işaret etti" dedi.Prof. Dr. Mandal, müsilaj konusunun sadece çevre değil çok sayıda disiplini ilgilendirdiğini belirterek, "İklim değişimi kaynaklı deniz suyu sıcaklık anormallikleri, doğrudan antropojenik etkiler, evsel, kentsel ve endüstriyel kirlilik yüklerinin denize karışması, kıyı şeritlerinde artan kentleşme ve sanayileşme sonucu kara kökenli kirleticilerin deniz ortamına verilmesi, azot ve fosfor yükleri başta olmak üzere yayılı kaynaklardan gelen yükler, gemilerden, denizcilik faaliyetlerinden kaynaklı kirlilik yükleri, deniz şartlarındaki durağanlık, aşırı balıkçılık deniz salyası oluşumunu tetiklemektedir" diye konuştu. '158 BAŞVURU ALINDI'Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'nun kendisiyle birlikte 21 kişilik ekip olduğunu anımsatan Mandal, "Biz kendi elde ettiğimiz çalışma verilerini koordinasyon kuruluyla paylaştık. Biz çalışmalarımızı 3 ana başlık halinde gerçekleştirdik. Şimdiye kadar 4 kez yoğun toplantılar gerçekleştirdik. 14 Temmuz'da da 30 önceliklendirilmiş hedef belirlendi. Gerekli bilimsel ve teknolojik çalışmamaları toplamak için yarışma düzenlendi. 9 aylık süre içinde yapılması gerekenler için fikir, öneri ve projelerin yer aldığı 158 başvuru alındı. Bir de bize ulaştırılan, bireysel anlamda gelen çözüm önerileri olan yurt dışı bağlantılı firmalar var, onları da bu kurul değerlendiriyor" dedi. '7 BAŞLIKTA KONUMLANDIRDIK'Hasan Mandal, müsilajla mücadele için 30 önceliklendirilmiş hedefin 7 başlıkta konumlandırıldığını belirterek, "Bunlar; denizel ortama girecek kirletici miktarının azaltılması, izleme ve takip sistemlerinin oluşturulması, müsilajın oluşum mekanizmalarının ortaya çıkarılması, müsilajı tetikleyen faktörlerin incelenmesi, müsilajın biyoçeşitliliğe etkilerinin araştırılması ve restorasyon çalışmaları, müsilajın mekanik/biyoteknolojik yöntemlerle bertarafı ve değerlendirilmesi, müsilajın halk sağlığına etkileri, toplumsal farkındalığı artırıcı kampanyaların düzenlenmesi" diye konuştu.

Prof. Dr. Mandal, Marmara Denizi Bilim ve Teknik Kurulu'nun çalışmalarını yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığını, 'Müsilaj Araştırmaları Ar-Ge ve Yenilik Projeleri Destekleme Çağrısı' kapsamında 28 Temmuz'a kadar 158 başvuru geldiğini, sonuçların 11 Ağustos'ta açıklanacağını belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Buğra Olaç