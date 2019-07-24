TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Merkez ve enstitülerde iş birliği geliştirme modellerini artırıyoruz"
TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu.
TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK'ın 56. Kuruluş Yıl Dönümü etkinliğinde konuştu. (2)
Kaynak: AA
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