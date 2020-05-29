TÜBİTAK Başkanı Mandal, Kovid-19'a karşı uluslararası iş birliği toplantısına katıldı TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 26 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu tarafından ikincisi düzenlenen "COVID-19 ile Mücadelede AB ve Asosiye Ülkeler Arasında Ar-Ge İşbirliği Sanal Toplantısı"na katılarak, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 26 Mayıs'ta Avrupa Komisyonu tarafından ikincisi düzenlenen "COVID-19 ile Mücadelede AB ve Asosiye Ülkeler Arasında Ar-Ge İşbirliği Sanal Toplantısı"na katılarak, Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları anlattı.

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu Araştırma ve Yenilik Genel Müdürü Jean-Eric Paquet ve Genel Müdür Yardımcısı Signe Ratso başkanlığında, Asosiye ülkelerin temsilcileri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadeleyi koordine etmek, araştırmayı desteklemek, Avrupa bilim ve araştırma topluluğunda sinerji sağlayabilmek için iş birliği alanlarını görüşmek üzere "COVID-19 ile Mücadelede AB ve Asosiye Ülkeler Arasında Ar-Ge İşbirliği Sanal Toplantısı"nda bir araya geldi.

Toplantıya katılan Mandal, Kovid-19 salgınına karşı son dönemde Türkiye'de gerçekleştirilen başta aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları olmak üzere, araştırma ve yenilik faaliyetleri hakkında bilgi vererek, salgınla mücadelede AB ile iş birliği yapabilecek araştırma alanlarını aktardı.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, Ufuk2020 kapsamındaki Kovid-19 araştırma çağrılarının Asosiye ülkelerin katılımına açık olduğunu belirterek, klinik araştırmalar kapsamında Avrupa ve dünya çapında iş birliği yapılmasına ihtiyaç bulunduğunu, ayrıca araştırma verilerine açık erişim için AB araştırma altyapılarından yararlanılabileceğini bildirdi.

Avrupa Komisyonu yetkilileri, eş güdümün sağlanması için haziran sonu veya temmuz başında bir sanal konferans gerçekleştirerek, Kovid-19 araştırma projelerinin ekipleriyle araştırma ve yenilik fonlayıcı kuruluşlarının bir araya getirileceğini kaydetti.

Toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Faroe Adaları, Gürcistan, İsrail, Makedonya, Moldova, Karadağ, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna'dan da araştırma ve yenilikten sorumlu kurumların üst yöneticileri de katıldı.

Kaynak: AA