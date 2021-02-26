TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, "Denizli Bilim Merkezi" için sözleşme imzaladı
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TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, "Denizli Bilim Merkezi" için sözleşme imzaladı

26.02.2021 17:09 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:09

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte "Bilim Merkezi" kurulması için sözleşmeye imza attı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kentte "Bilim Merkezi" kurulması için sözleşmeye imza attı.

Mandal, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen törende, kente bilim merkezinin kazandırılması için uzun süredir çalıştıklarını aktardı.

Türkiye'nin kısa ve uzun vadeli hedefleri bulunduğunu hatırlatan Mandal, "Hem bölgesel hem de küresel lider olma boyutu var. Bunların olabilmesinin en önemli bileşeni insan kaynağı. Çünkü artık ülkemiz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten, tasarlayan ve bunu da sadece bilinen teknolojilerle değil bilim temelli teknolojilerle yapacak. Bunun için de olmazsa olmaz en önemli elimizdeki kıymetli varlığımız insanımız, gençlerimiz ve çocuklarımız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin yetkinliklerinin artırılması, bilim ve teknoloji tabanlı olarak geliştirilmesi ve yetiştirilmesinde Milli Eğitim Bakanlığının özel bir gayreti olduğunu da vurgulayan Mandal, bu sürece belediyelerle kurdukları bilim merkezleriyle destek verdiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bilim merkezi dediğimiz sadece bir müze gibi sergi seyredilen ve gezilen bir yer değil. Bilim merkezleri, öğrencilerimizin direkt etkileşimli şekilde kendilerini daha iyi tanımaları, hayallerini gerçekleştirmeleri, tasarlamaları ve üretmeleri için bir araç, bir imkan ve bir mekan. Bizim hedefimiz tümüyle birlikte inşallah 2023 yılında, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında nisan ayında burayı tamamen bitmiş olarak açabilmek."

Merkezde 1800 metrekare sergi alanı olacağını, 600 metrekarelik alanda da atölyeler kuracaklarını aktaran Mandal, merkezin Ege Bölgesi için ilk olma özelliğini taşıdığını da dile getirdi.

Zolan ise bilim merkezinin başta gençler olmak üzere kentte yaşayan herkese ufuk açacağına inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Mandal ve Zolan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezindeki planetaryumu gezdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, 'Denizli Bilim Merkezi' için sözleşme imzaladı
TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, 'Denizli Bilim Merkezi' için sözleşme imzaladı
TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, 'Denizli Bilim Merkezi' için sözleşme imzaladı
TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Belediye Başkanı Zolan, 'Denizli Bilim Merkezi' için sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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