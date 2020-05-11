TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruzTÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüsün tedavisine yönelik ilaç ve aşı ile ilgili 17 proje yürütüldüğünü söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz
11.05.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:09

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, koronavirüsün tedavisine yönelik ilaç ve aşı ile ilgili 17 proje yürütüldüğünü söyledi. Mandal, "İlaçla ilgili şunu söylemiştik; inşallah yaz aylarında önemli aşamaya yani ilaç sunma aşamasına geleceğiz. Belki daha erkene de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında kamuoyu ile önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz" dedi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, Türkiye'de koronavirüse yönelik ilaç ve aşı çalışmalarıyla ilgili gelinen son durumu anlattı. Aşı ve ilaç çalışmalarının bilim insanları tarafından eş zamanlı yürütüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Mandal, "Öncelikle kamuoyunda karıştırılan bir konu olabiliyor. İlaç ve aşı nedir? İki çalışma eş zamanlı yürüyor. İlaçtan kastımız, hastalıkla buluşmuş ve tedavi aşamasında olan vatandaşlarımıza yönelik. Aşı ise şu an bulaşmamış gelecekte hangi aşamada bulaşacağı dolayısıyla henüz bağışıklık kazanmamışsa kalıcı bir çözüm oluşturmak için kullanılan bir teknoloji. Hem ilaç ve aşı için ihtiyacımız olan bir durum. 17 tane ilaç ve aşı ile ilgili projelerimiz yürütülüyor. 17 projede 29 üniversite 8 firma ve 9 araştırma kurumumuz bulunuyor" dedi.

HAZİRAN AYI İÇİN MÜJDE

Haziran ayında kamuoyu ile önemli müjdeyi paylaşmak istediklerini açıklayan Mandal, "İlaçla ilgili şunu söylemiştik; inşallah yaz aylarında önemli aşamaya yani ilaç sunma aşamasına geleceğiz. Belki daha erkene de gerçekleştirme durumumuz var. Haziran ayında kamuoyu ile önemli bir müjdeyi paylaşmak istiyoruz. Araştırmacılarımız bunun için çalışıyorlar. İlaçta hem kimyasal hem de biyoteknolojik olarak çalışıyoruz. Aşıda 8 farklı teknolojide aşı geliştirme çalışması içerisindeyiz. Hepsi birbirinden farklı. Aşı noktasında tüm dünyada hangi tip aşı geliştirilmeye çalışıyorsa Covid-19 platformu altında dünyada eksik olan değil, aynısı ve bazı kullandığımız teknolojilerde dünyaya örnek olabilecek niteliktedir. Bizim için önemli olan aşının bulunması ama araştırmacılarımız bunu patentleyebilecek şekilde aşı geliştirmeye çalışıyorlar. Yıl sonunda klinik öncesi dediğimiz çok önemli aşamanın tamamlanmasını öngörmüştük. Bu takvimimiz de aynen devam ediyoruz. 8 teknolojinin bazılarında da daha erken aşamada sonuçlar alabileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

'HAYVANLAR ÜZERİNDE DENİYORUZ'

Testlerin hayvanlar üzerinde de denendiğini belirten Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:

"Birinde hayvan deneyleri aşamasındayız diğer iki teknolojide haftalar içerisinde hayvan deneyleri aşamasına geleceğiz. Halkımızın, Türk bilim insanlarının ve araştırmacılarının hem ilaç hem de aşı aşamasında Türkiye'nin yetkinlikleriyle bu işin yapılabileceğine sadece takip eden değil, takip etme noktasında gece gündüz araştırmacılarımız çalışıyorlar. TÜBİTAK bu sürecin koordinasyonun da katkı veriyor. 46 kurum araştırmacılarımızın gerçekleştireceği ve övünç veren çalışmalar. Hayvan deneyleri çok uzun bir süreç ve değişik aşamalarda gerçekleştirecek. Şu an için başarılı noktasında net bir ifade kullanmak doğru olmaz ama en azından başarısız noktasını söylemiyoruz. Bir sonraki aşamalara devam edeceğimiz şekilde hayvan deneylerimiz devam ediyor."

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Haziranda önemli müjdeyi paylaşmak istiyoruz

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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