TÜBİTAK Başkanı Mandal genç kaşifi köyünde ziyaret etti

MUĞLA - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Sazak Mahallesi'nde yaşayan genç kaşif Ramazan Kargılı'yı evinde ziyaret etti.

Mandal, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre ve beraberindekiler ile genç kaşif Ramazan Kargılı'nın evinin bahçesinde bir su kaynağı önünde kurmuş olduğu ve tamamen kendi ürettiği elektriği kullanarak çalıştırdığı biber doğrama makinesi, yoğurt dövme makinesi (yayık), matkap, yoğurt kovasından elektrik süpürgesi aletlerini inceledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ziyarette yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz bu ortamda geliştirdiği birçok elektriksel ve elektronik cihazla ailesinin hayatını kolaylaştırırken Milli Teknoloji Hamlesine de organik bir katkı sunuyor. Yani teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten ve geliştiren Ramazan'ı tanıyınca fark ediyorsunuz ki bütün üretimlerini aynı zamanda milli bir hedefle gerçekleştiriyor. Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardığımız, küresel salgın süresince sağlık alanındaki başarılarla ülke olarak göz doldurduğumuz, Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuşmakla kalmayıp, üretimi ve gelişimi her gün biraz daha fazla hissettiğimiz, ülkemizin her bir köşesinden teknoloji ve bilimsel çalışma haberlerinin geldiği bir sürece, Ramazan gibi gençlerimizin kendilerini bilinçli bir şekilde adayarak sundukları katkı çok önemli, çok değerli. Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız. Ramazan bunu daha çok erken yaşlarda, annesinin evinin ihtiyaçlarını karşılamak için, o günkü ihtiyaçlar neyse onu gidermek için çalışmalar yapmış. Bunu eksiklik olarak görmemiş, 'Çözüm üretirim' diye bakmış. Bu bizim ve ülkemiz için çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi bizim ana mottomuz. Ramazan yalnız değil. Onun arkasından yeni nesiller de geliyor. Daha üretken olabilmeleri için gençlere her fırsatta destekte bulunacağız, destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de başarılı öğrenci profili çizen Kargılı'yı orta öğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını ifade etti. Töre "Böyle bir gencimizi orta öğretim kurumlarımızdan biri olan Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde yetiştirdiğimiz için çok onur duydum. Bu gencimizi destekleyen TÜBİTAK kurumumuza ve değerli başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Biz de eğitim camiası olarak orta öğretim kurumlarımızda özlemini duyduğumuz bir öğrenci profilini yetiştirmenin onurunu, gururunu yaşıyoruz. Köyceğiz Anadolu İmam Hatip Lisemizden mezun olup eğitimin bütün değerlerini özümsemiş bir gencimizi yetiştirdiğimiz için çok mutluyum. Öncelikle bir eğitimci olarak şunun altını çizmek istiyorum ki Ramazan iyi bir evlat olmayı başarmış, ailesine, ailesinin ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi, imkansızlıklardan yakınmamayı, bunun yerine icatlar yapmayı başarmış. Böyle bir evladımızı ülkemize ve Muğlamıza kazandırdığı için annesine de çok teşekkür ediyorum. Öğrencimizin yolu ve bahtı açık olsun, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Konuşmaların ardından TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Kargılı'ya teşekkür belgesi ile çeşitli hediyeler takdim ederken, İl Müdürü Pervin Töre ise Kargılı'nın çok istediğini belirttiği dizüstü bilgisayar hediye etti.

Kaynak: İHA