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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Deneyap atölyelerinin sanal toplantısında öğrencilerle buluştu Açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Adana, Antalya, Erzurum, Eskişehir, Konya ve Muğla deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 295 öğrenciyle sanal toplantıda bir araya geldi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Deneyap atölyelerinin sanal toplantısında öğrencilerle buluştu Açıklaması
11.06.2020 15:25 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:00

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Adana, Antalya, Erzurum, Eskişehir, Konya ve Muğla deneyap teknoloji atölyelerinde eğitim alan 295 öğrenciyle sanal toplantıda bir araya geldi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, atölyelerdeki eğitim süreçlerini değerlendirmek ve öğrencilerin sorularını yanıtlamak amacıyla düzenlenen sanal toplantıların ikincisinde Mandal, TÜBİTAK'ın kendi kariyerindeki önemini anlattı.

Mandal, dünyada ve Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiğini belirterek, TÜBİTAK'ın da aşı ve ilaç çalışmalarıyla bu mücadeleyi gerçekleştiren kurumlardan biri olduğunu, sorunların giderek artacağını ancak çözümün hep bilim ve teknolojiyle olacağını ifade etti.

Türkiye'nin artık teknolojiyi sadece kullanan, tüketen değil üreten ülke olma noktasında bulunduğuna dikkati çeken Mandal, Deneyap öğrencilerinin geleceğin teknoloji yıldızları olarak, Milli Teknoloji Hamlesi'nin birer ferdi olarak görüldüğünü kaydetti.

Mandal, Kovid-19 salgınından önce deprem, güvenlik ve savunma konularında da sorunların yaşandığını ifade ederek, bu sorunları çözümünde yapay zeka, artırılmış gerçeklik, nanoteknoloji gibi yükselen teknolojilerin kullanıldığına dikkati çekti.

Bu teknolojileri kullanacak insan kaynağının önemine işaret eden Mandal, "Sizlerin yetkinlikleri olmazsa bu teknolojiler tek başına anlam ifade edemez. Sorunların çözümünü sizler oluşturacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

Mandal, geleceğin sektörlerinde aranan insan profilinin Deneyap'larda kazanıldığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Deneyap'tan çıkınca siz gelecekte bölümlerin, disiplinlerin ötesinde, sorunların belli becerilerle çözüldüğü bir ortamda katkı vereceksiniz. O yüzden sizleri geleceğimiz için çok kıymetli görüyorum. Geleneksel yaklaşımın ötesinde sorunları çözerken, tek disiplinli olarak değil, tüm yükselen teknolojileri kullanma becerisinde olacaksınız."

"Dünyayla rekabet edebilecek gençler yetiştirmeye çalışıyoruz"

Deneyap'larda dünyayla rekabet edebilecek gençleri yetiştirmek istediklerini belirten Mandal, sadece ülke içindeki değil, dünyadaki bütün gelişmelere bakarak müfredat geliştirilmeye çalışıldığını ifade etti.

Mandal, 12 ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi bulunduğunu hatırlatarak, bunları yakın gelecekte 18 ilde daha açılmasıyla sayının 30'a çıkacağını, 2021'de ise 81 ilde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi açılmış olacağını bildirdi.

Kovid-19 sürecinde 'güçlü' denilen ülkeler aşı ve ilaç konusunda çözüm oluşturamazken, Türkiye'nin solunum cihazı ürettiğini ve bu cihazı sadece kendine yetmekle kalmayıp, dünyaya da çözüm olarak sunduğunu belirten Mandal, "Brezilya'ya 1500 solunum cihazı gönderildi ve bu cihazlar orada alkışlarla karşılandı. Büyük ülke kavramı, sizin inanmışlığınıza bağlı." ifadesini kullandı.

TÜBİTAK'ın öğrencilere yönelik diğer çalışmalarına da değinen Mandal, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilim fuarları, ortaokul ve lise araştırma projeleri yarışmaları, bilim şenlikleri var. Bilim merkezlerimizi de yakın gelecekte Deneyaplar gibi görmek istiyoruz. Ayrıca uluslararası ve bölgesel bilim olimpiyatlarında öğrencilerimizin gösterdiği performanslarla gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz bu olimpiyatlardan madalyalarla dönüyorlar."

Mandal, TÜBİTAK'ın öğrencilerle bir diğer buluşma noktasının da TEKNOFEST olduğunu, festival kapsamında bu yıl liselere yönelik İHA yarışmalarının başladığını belirtti. Mandal, Deneyap öğrencilerini yarışmalara katılmaya davet etti.

"Tersine beyin göçü kuvvetlenecek"

Daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Mandal, beyin göçüne yönelik soru üzerine şunları ifade etti:

"Her ülke nitelikli beyinleri kendine çekmeye çalışıyor. Pandemide 'büyük' denilen ülkelerin nasıl kendine yetemediği ortaya çıktı. Bilim insanları artık yurt dışından Türkiye'ye gelmek istiyor. Biz de Türkiye olarak iki süreç yönetiyoruz. İlk olarak, yurt dışından Türkiye'ye gelip çalışmalarını burada yürütmelerini sağlıyoruz. İkinci olarak, bulundukları yerden de buradaki çalışmalara katılmalarına olanak veriyoruz. Yakın gelecekte tersine beyin göçünün çok daha kuvvetleneceğine, ülkemizin cazibe merkezi olacağına inanıyorum."

Mandal, öğrencilerin Deneyap müfredatı kapsamında, öğrencilerin bulundukları illerdeki işletmeleri, fabrikaları görmelerinin yararlı olabileceğini belirtti.

Deneyap öğrencilerine eğitimlerinin en az bir yılında TÜBİTAK tarafından TEKNOFEST'e davet edilme olanağı tanınacağını ifade eden Mandal, bunun koordinasyonu için çalışacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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