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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan genç yeteneğe destek Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'da ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle gündeme gelen "genç yetenek" Ramazan Kargılı'yı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan genç yeteneğe destek Açıklaması
05.08.2020 13:41 | Son Güncelleme: 05.08.2020 14:16

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Muğla'da ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle gündeme gelen "genç yetenek" Ramazan Kargılı'yı evinde ziyaret ederek destek sözü verdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Sazak Mahallesi Kozluca mevkisinde bir vadide elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan Kargılı, ailesinin sıkıntılarına çözüm üretebilmek amacıyla kendi imkanlarıyla biber doğrama makinesi, yoğurt dövme makinesi (yayık), matkap, yoğurt kovasından elektrik süpürgesi gibi birçok mekanik cihaz geliştirdi.

TÜBİTAK Başkanı Mandal da evinde ziyaret ettiği Kargılı'nın ürettiği mekanik aletleri yakından inceledi. Kargılı ile mayıs ayında sanal konferans gerçekleştirdiklerini ve kendisini ziyaret etmeye söz verdiklerini anımsatan Mandal, şunları kaydetti:

"Buraya sözümüzü tutmaya, sevgili Ramazan'ı ziyaret etmeye geldik. Ramazan, içinde bulunduğu imkanlara bakmadan, üretmeye ve geliştirmeye kendisini adamış pırıl pırıl bir gencimiz. Gördüğünüz bu ortamda ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği birçok elektriksel ve elektronik cihazla ailesinin hayatını kolaylaştırırken Milli Teknoloji Hamlesi'ne de organik bir katkı sunuyor. Yani teknoloji kullanan değil, teknoloji üreten ve geliştiren..."

Mandal, Kargılı'nın bütün üretimlerini milli bir hedefle de gerçekleştirdiğine dikkati çekerek, "Savunma sanayinde yerlilik oranını yüzde 70'e çıkardığımız, küresel salgın süresince sağlık alanındaki başarılarla ülke olarak göz doldurduğumuz, Milli Teknoloji Hamlesi'ni konuşmakla kalmayıp, üretimi ve gelişimi her gün biraz daha fazla hissettiğimiz, ülkemizin her bir köşesinden teknoloji ve bilimsel çalışma haberlerinin geldiği bir sürece, Ramazan gibi gençlerimizin kendilerini bilinçli bir şekilde adayarak sundukları katkı çok önemli, çok değerli." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK'ın Kargılı'nın çalışmalarına destek olacağını belirten Mandal, "TÜBİTAK olarak bize düşen de bu katkıya destek olmak, değerli olana kıymet vermek. Bu sebeple, Ramazan'ın çalışmalarına destek olacak, üretimlerini bir adım daha profesyonelleştirecek teçhizatlara sahip olabilmesi için kendisine gerekli desteği sağlayacağımızı bildirmiştik. Bugün bunu da gerçekleştiriyoruz. Bundan sonraki süreçte üretimlerini daha profesyonel bir aşamaya taşıması umudumuz. Biz kendisine güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Mandal, Kargılı'yı gelecek seneki Teknofest'e davet ettiklerini ifade ederek, kendisini TÜBİTAK Gebze Kampüsü'nde ağırlayacaklarını ve Kargılı'nın üniversite eğitimi sırasında stajlarını TÜBİTAK'ta yapabileceğini kaydetti.

Gençlere olan inancını vurgulayan Mandal, "Hep söylediğimiz gibi biz gençlerimize inanıyoruz, bu ülkenin gençlerine fırsat verildiğinde neleri başarabildiklerini görüyoruz. Amacımız, bilim ve teknoloji adına ortada bir kıvılcım varsa onu tutuşturmak. Birlikte üretmek, birlikte başarmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacak"

Ailesinin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği çözümlerle adından söz ettiren Kargılı da birlik ve destek olunduğunda her işin üstesinden gelinebildiğini belirterek, "İnşallah 2025-2030'lu yıllarda yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah dışa bağımlılığımızı keseceğiz. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet, daha güçlü yeni bir döneme uyanacağız." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'a ziyareti sırasında eşlik eden Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eğitim camiası olarak özlem duyulan öğrenci profili çizen Kargılı'yı ortaöğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi. Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan da eşlik etti.

Kaynak: AA

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