TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan evinin elektriğini üreten öğrenciye ziyaret
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TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan evinin elektriğini üreten öğrenciye ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, internetten öğrendiği bilgilerle, evinin elektriğini üreten sistemi hayata geçiren Muğlalı öğrenciyi ziyaret etti.

04.08.2020 19:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:24

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, internetten öğrendiği bilgilerle, evinin elektriğini üreten sistemi hayata geçiren Muğlalı öğrenciyi ziyaret etti.

Köyceğiz ilçe merkezine 50 kilometre mesafede bulunan Sazak Mahallesi Kozluca mevkisinde bir vadideki elektriği olmayan evde ailesiyle yaşayan Ramazan Kargılı, elektrik sorununu çözmek için çalışma yaptı.

İnternetten yaptığı araştırmayla nasıl elektrik üretebileceğini öğrenen, evinin yakınındaki kaynak suyunun önüne dinamo yardımıyla düzenek kuran Kargılı, elektrik sorununu çözdü.

Aile, Kargılı'nın yaptığı sistem sayesinde, yaklaşık 4 saat elektrikten faydalanabiliyor.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da girişimciliğinden dolayı evinde ziyaret ettiği Kargılı ve ailesiyle bir süre sohbet etti.

Kargılı'nın gelecekte TÜBİTAK'ta çalışmayı hedeflediğini anlatan Mandal, gencin hayalinin kendileri için çok kıymetli olduğunu söyledi.

"Her yıl ülkemizin 81 ilinin her köşesinde 3,5 milyon gencimize ulaşmaya çalışıyoruz." ifadesini kullanan Mandal, şöyle konuştu:

"Biz teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi üreten ülke olacağız. Dolayısıyla Ramazan da çok erken yaşlarda, annesinin evinin elektrikle olan ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalar yapmış. Bunu eksiklik olarak görmemiş 'Çözüm üretirim.' noktasında bakmış. Bu bizim ve ülkemiz için çok kıymetli. Milli teknoloji hamlesi bizim ana mottomuz."

Kargılı'nın yalnız olmadığını, onun arkasından yeni nesillerin de geldiğini vurgulayan Mandal, daha üretken olabilmeleri için gençlere devamlı destekte bulunacaklarını kaydetti.

Ramazan Kargılı ise birlik ve destek olunduğunda her işin üstesinden gelinebildiğini belirterek, "İnşallah 2025-2030'lu yıllarda yüzde 100 yerli ve milli teknolojiye ulaşacağız. Emin adımlarla ilerleyeceğiz. İnşallah dışa bağımlılığımızı keseceğiz. Daha güçlü bir devlet, daha güçlü bir millet, daha güçlü yeni bir döneme uyanacağız." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de eğitim camiası olarak özlem duyulan öğrenci profili çizen Kargılı'yı ortaöğretimden uğurlamanın gururunu yaşadıklarını kaydetti

Ziyarette Kargılı'ya, teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler verildi.

Mandal'a ziyaretinde, Köyceğiz Kaymakamı Hasan Musab Okatan, Belediye Başkanı Kamil Ceylan da eşlik etti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan evinin elektriğini üreten öğrenciye ziyaret

Kaynak: AA

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