TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu"
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu"

22.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:49

"COVID-19 ve Toplum" etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.

"COVID-19 ve Toplum" etkinliği

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (1)

TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu'
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu'

Kaynak: Anadolu Ajansı

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