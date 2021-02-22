TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Covid-19 süreci birçok disiplinin birlikte çalışma gerekliliğini ortaya koydu"
22.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:49
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu.
"COVID-19 ve Toplum" etkinliği
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'ın konuşması ANKARA - TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "COVID-19 ve Toplum" etkinliğinin açılışında konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı