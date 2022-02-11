TÜBİTAK Başkanı Mandal, Bilim Beyoğlu'nu ziyaret etti

BEYOĞLU, İSTANBUL (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, Beyoğlu Belediyesi tarafından T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı) iş birliğinde kurulan Bilim Beyoğlu'na ziyarette bulundu.

Beyoğlu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bilim Beyoğlu'nu ziyaretinde çalışmaları yerinde inceleyen Mandal, Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ile bilim atölyelerini gezdi, gençlerle sohbet ederek başarı diledi.

Bilim Beyoğlu'nda 8 bilim atölyesi, 200 çok amaçlı salon ve 250 kişilik çok amaçlı amfi bulunuyor. Öğrenciler, Dene Yap Atölyeleri, Üretim Atölyesi, Doğa Atölyesi, Tasarım Atölyesi, Matematik Atölyesi, Astronomi Atölyesi ve Teknoloji Atölyesi'nde önceden duyurulan içeriklerdeki eğitimlere katılabiliyor.

Merkezde ayrıca söyleşiler, seminerler, konferanslar, bilim şenlikleri gibi etkinliklerle bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Beyoğlu Belediyesi tarafından T3 Vakfı (Türkiye Teknoloji Takımı) iş birliğinde Şişhane Meydanı'nda kurulan merkez, 7-14 yaş arası çocuklara ve gençlere hizmet veriyor.