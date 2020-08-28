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TÜBİTAK Başkanı Mandal aşı üretim altyapılarını yerinde inceledi Açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altında geliştirilen aşıların üretimine yönelik Türkiye'nin sahip olduğu aşı üretim altyapılarını...

TÜBİTAK Başkanı Mandal aşı üretim altyapılarını yerinde inceledi Açıklaması
28.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 28.08.2020 18:21

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında TÜBİTAK "Covid-19 Türkiye Platformu" çatısı altında geliştirilen aşıların üretimine yönelik Türkiye'nin sahip olduğu aşı üretim altyapılarını değerlendirdiklerini bildirdi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Mandal, Adıyaman'da Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri AŞ'ye ziyarette bulundu.

Küresel salgın sürecinde ülkeye kazandırılan ve 8'i bağışıklık kazanılmasına yönelik aşı, 10 tanesi tedavi odaklı ilaç geliştirme çalışmalarının yürütüldüğü platformda devam eden 18 projede önemli başarıların elde edildiğini belirten Mandal, ağustos içerisinde de önemli bir başarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından paylaşıldığını hatırlattı. Mandal, "Birlikte çalışarak birlikte başaran araştırmacılarımızın yoğun emekleri sayesinde 2 aşı adayımızda hayvan deneylerini tamamladığımızı Cumhurbaşkanımız paylaşmıştı. Klinik araştırma aşaması için Sağlık Bakanlığımızla beraber iş birliği içerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Mandal, platformda ekosistem genelinde toplam 49 farklı kurum ve kuruluşun temsil edildiğini, 18 projede 167 "Star Bursiyeri" dahil olmak üzere toplam 436 araştırmacının bir araya geldiğinin altını çizerek, toplam 32 farklı üniversite, 8 farklı özel sektör ve 9 farklı kamu Ar-Ge birimi tarafından hayata geçirilen bu seferberliğin aşı ve ilaç geliştirme süreçleri için ülkeye önemli bir avantaj sağladığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının himayelerinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü koordinasyonunda, aşı ve ilaç geliştirme süreçlerinde araştırmacıların bir seferberlik içinde insan kaynağı, malzeme ve araştırma altyapılarını ortak kullandığını anımsatan Mandal, Kovid-19 sürecinde elde edilen bu seferberliğin aşı üretimi için İyi Üretim Uygulamaları (GMP) sertifikası bulunan ruhsatlı tesislerde gerçekleştirilecek üretim aşamasına da uzandığına dikkati çekti.

Mandal, ülkenin geliştirdiği aşı adaylarının üretim süreçlerine katkı sağlayacak, yetkinliği ve GMP sertifikası bulunan çeşitli üretim merkezlerine ziyaretlerde bulunduklarına işaret ederek, bu kapsamda Vetal AŞ'yi ziyaret ettiğini ve aşı üretim altyapılarını yerinde görme fırsatı elde ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin sahip olduğu aşı üretim altyapısının sağladığı imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesi ve üretim merkezlerinin belirlenmesi için arayış ve değerlendirme süreçlerinin hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Mandal, şunları kaydetti:

"Kovid-19 ile mücadele kapsamında TÜBİTAK 'Covid-19 Türkiye Platformu' çatısı altında geliştirilen aşıların üretimine yönelik çalışmalar çerçevesinde, Türkiye'nin sahip olduğu aşı üretim altyapılarını değerlendirdiriyoruz. Bu süreç içerisinde bugün Adıyaman'a geldim. Adıyaman'da, Valimiz, Belediye Başkanımız, Adıyaman Üniversitesi Rektörümüz ve aşı üretim yetkinliği bulunan Vetal AŞ yetkilileri ile görüşmelerimiz oldu, GMP sertifikası bulunan ruhsatlı tesislerindeki altyapılarını yerinde inceledik."

Kaynak: AA

Manşet

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