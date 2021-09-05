TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...
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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarının ödül töreninde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından bu yıl 17'ncisi organize edilen Efficiency Challenge (EC) Elektrikli Araç ve 1. Liseler Arası Elektrikli Araç yarışlarının ödül töreninde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...
TÜBİTAK Başkanı Mandal: 'Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda...

Kaynak: Anadolu Ajansı

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TÜBİTAK Başkanı Mandal: "Artık siz Türkiye'nin, ülkemizin milli teknoloji hamlesi için farkındalığın ötesinde ihtiyaç noktasında bir katkıda... - Haberler
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