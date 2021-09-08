TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adapazarı MEM'in kamp eğitimi etkinliğine katıldı
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TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adapazarı MEM'in kamp eğitimi etkinliğine katıldı

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adapazarı MEM'in kamp eğitimi etkinliğine katıldı
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kamp eğitimi etkinliğine katıldı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Adapazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlediği kamp eğitimi etkinliğine katıldı.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "TÜBİTAK Bilim ve Toplum Projeleri 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları" kapsamında Türkiye genelindeki 100 projeden biri olan "Doğadaki Çocuk Günlüklerim" adlı proje etkinlikleri devam ediyor.

İlçede öğrenim gören 6. ve 7. sınıf öğrencisi 25 kişilik grupla 7 gün boyunca Sakarya'nın farklı yerlerinde gerçekleştirilecek, çocuk kitaplarını ve doğa eğitimini merkezine alan projede çocuklar drama, felsefe, gölge oyunu, şiir yazma, resim yapma, kamp eğitimi, afet eğitimi gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

TÜBİTAK Başkanı Mandal'dan öğrencilere ziyaret

TÜBİTAK Başkanı Mandal, projenin ikinci gününde Pamukova Bakacak Merkezi'nde gerçekleştirilen kamp eğitimi etkinliklerine katıldı.

Projeyle ilgili bilgi alan Mandal, çocukların doğa, tarih, kültür, çocuk edebiyatı yapıtları ile iç içe oldukları etkinliklerin çocukların okuryazarlık becerilerine de katkı sağlayacağını belirterek, geleceğin bilim insanlarının yetişmesi için çocuklara yönelik projelere her zaman destek vereceklerini kaydetti.

Proje ekibini emeklerinden dolayı tebrik eden Mandal, çocuklara o günün etkinlik kitaplarını takdim etti.

Prof. Dr. Mandal'a katılımından dolayı teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş da bundan sonraki süreçte de İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da desteğiyle çocukların bilim yolunda ilerlemesi için TÜBİTAK projelerine öncelik vereceklerini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adapazarı MEM'in kamp eğitimi etkinliğine katıldı
TÜBİTAK Başkanı Mandal, Adapazarı MEM'in kamp eğitimi etkinliğine katıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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