Tübitak Başkanı Hasan Mandal, Üniversitelilerle Buluştu

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yurt dışı programlarına destek verdiklerini belirterek, "33 üniversite ve 77 firmanın işbirliğiyle 4 yıllık burs desteği ve 3 yıllık da istihdam süresi olmak üzere 7 yıllık program hazırladık. Program kapsamında 517 öğrenci yurt dışına gönderilecek." dedi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen "Bilim, Teknoloji, Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirilmesi ve Yeni TÜBİTAK Yaklaşımı" başlıklı konferansa katılan Mandal, TÜBİTAK'ın çalışmaları ve gelecekle ilgili vizyonu hakkında öğrencilere bilgi verdi.

Öğrencilerle bir araya gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Mandal, Türkiye'de 1 yıl içerisinde Ar-Ge'ye ayrılan rakamlarda yüzde 5'lik bir artış yaşandığını aktararak, "Ülkemizde Ar-Ge çalışmalarına ayrılan 32 milyar liranın yüzde 5'i olan 1,6 milyar lirayı 2017'de kurum olarak biz kullanmışız. Bir önceki yıla göre oransal artış var. Bu oranların artması lazım. 32 milyar liranın yüzde 57'si özel sektör tarafından kullanıldı, bunun 2023'teki hedefi ise yüzde 66'ya çıkmak. Yüksek öğretimdeki pay ise yüzde 33'lerde." diye konuştu.

Türkiye'deki üniversitelerin geliştirdiği kaynakların oranının yüzde 13 olduğunu kaydeden Mandal, 2018 yılı içerisinde 1,9 milyar lira kaynak kullanan bir kurum olduklarını, bilim ve toplum kısmına verilen desteğin yüzde 56'yı bulduğunu anlattı.

Mandal, kurum bünyesindeki merkezlere ilişkin ise, "Araştırma merkezi olarak BİLGEM ile Marmara Araştırma Merkezi ve araştırma enstitülerimiz ile Ar-Ge Kolaylık Birimimiz var. BİLGEM'in içerisinde Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitümüz, Ankara'da Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü, Gebze'de ise Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Temel Bilimler Araştırma Enstitümüz var. Araştırma enstitülerimiz, önemli çalışmalar yapan kurumlarımızın teknoloji girdilerine katkı veriyor. Sanayi ile ilişkili ve işbirliği içerisinde ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda kritik noktalarda ürün değil, teknoloji geliştiren merkezimiz var." şeklinde konuştu.

"517 öğrenci yurt dışına gönderilecek"

Bilgi boyutunda yenilikçi olunması gerektiğini vurgulayan Mandal, bunun için iyi bir işbirliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Mandal, TÜBİTAK olarak yurt dışı burs programlarına da destek verdiklerini ve bu kapsamda yüksek lisans ve doktora eğitimlerine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Bu çerçevede "Sanayi Doktora Programı" başlattıklarını anımsatan Mandal, "33 üniversite ve 77 firmanın işbirliğiyle 4 yıllık burs desteği ve 3 yıllık da istihdam süresi olmak üzere 7 yıllık program hazırladık. Öğrenciyi biz seçmiyoruz. İlgili üniversite ile firmalarımız öğrencileri seçecek. Program kapsamında 517 öğrenci yurt dışına gönderilecek. Örneğin TAİ, 6 farklı üniversiteden 80, Arçelik de 56 öğrenci alacak." ifadesini kullandı.

Mandal, TÜBİTAK olarak yurt dışına göçü tersine çevirecek projelere de destek verdiklerini sözlerine ekledi.

SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık da üniversite olarak, bilgiyi teknolojiyle bütünleştirme vizyonuyla hareket ettiklerini ve öğrencilerle sektörü bir araya getirmeyi amaçladıklarına değindi.

"Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insanlar yetiştirme misyonu ile kurulan bir üniversiteyiz." diyen Sarıbıyık, şunları kaydetti:

"Yeni bir üniversite olsak da Sakarya Üniversitesi ile yaptığımız birçok uygulama var ve buna yeni uygulamaları da katarak devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle meslek yüksek okullarımızda ve Sakarya'da ilk defa uyguladığımız 3+1 uygulaması şu anda Türkiye'de örnek bir model olarak sunulmakta. Birçok öğrencimiz uygulamalı eğitim almak için iş yerlerine gitmektedir. Bu sayede birçok iş yerinden teklif almakta veya gittikleri kurumda istihdam edilebilmektedir. Şu ana kadar yaklaşık 25 bin öğrencimizi bu kapsamda işletmelerle buluşturduk."

Konferansa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA