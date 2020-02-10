TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Türkiye küresel boyutta lider ülke olmak istiyor"

10.02.2020 20:56 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:56

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye hem bölgesinde hem de küresel boyutta lider ülke olmak istiyor. Başta savunma sanayi olmak üzere bunun birçok örneği var." dedi.

Mandal, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinde (AFSÜ) gerçekleştirilen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konferansı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Strateji Belgesi doğrultusunda milli teknoloji hamlesi gerçekleştirmeyi planladığını anlattı.

Burada en önemli aktörün bilgi üretimi ve bilgiyi üretecek insan kaynaklarının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Mandal, şöyle konuştu:

"Bunun en önemli adresi de üniversitelerimizdir. Güçlükleri bir fırsat olarak görmeye çalışıyoruz. Türkiye bu yıl ekonomik açıdan birtakım zorluklar yaşıyor. Bu zorluklar fırsat noktasına dönüşebilir. O yüzden biz de var olan programlarımızı olabildiğince esnek ama daha fazla hesap verebilir noktaya getirmeye çalıştık. Biz, kaynaklarımız kısıtlı noktasını ön planda tutmaktan çok, var olanla daha etkin çıktı ve etki için uğraş verdik. TÜBİTAK'ın verdiği desteklerle hem akademi tarafında hem de sanayi tarafında ne kadar başarılı projeleri ön plana getirebiliriz ve özellikle kaynak tedariki noktasında sadece ulusal kaynaklarımızla değil aynı zamanda uluslararası kaynak noktasında özellikle Avrupa Birliğinden nasıl daha fazla kaynak getirebiliriz diye çalışıyoruz."

Mandal, üniversitelerin birbirleriyle iletişime geçmelerini ve sanayiciyle bir araya gelmesini amaçladıklarını belirtti.

İş birliği yapmaktan daha çok, birlikte iş yapmayı öğrenmek için iyi bir dönemde olduklarını aktaran Mandal, "Ben bunun bu dönemde daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. 2020 yılında bunun etkisinin daha da artacağını düşünüyorum. O yüzden geleceğe doğru baktığımız zaman bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde ülkemizin ihtiyacı net. Türkiye hem bölgesinde hem de küresel boyutta lider ülke olmak istiyor. Başta savunma sanayi olmak üzere bunun birçok örneği var. Bunun gelecekte başta ilaç, enerji gibi diğer sektörlerde de yer bulacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

"Yeni TÜBİTAK kavramı"

Kurum olarak son zamanlarda gündeme "Yeni TÜBİTAK" kavramını getirdiklerini anlatan Mandal, şunları kaydetti:

"Yeni TÜBİTAK kavramı; vermiş olduğu kaynağın adedi, miktarı ve bütçesiyle konuşan bir TÜBİTAK'tan, 'Kaynak ne kadar etkin ve verimli çıktı oluşturacak' anlayışına sahip bir TÜBİTAK'a doğru dönüşüm olduğudur. Bunun için de bizim anahtar kelimemiz, nitelikli bilgi üretmek, bilgiyi üretecek olan nitelikli insanı geliştirmek. Bunu da kurumların kendi başına değil iş birliğini geliştirip iş birliğinin de ötesinde birlikte iş yapmayı öğrenerek, gerçekleştirerek, yöneterek ve uygulayarak yapacağız."

Kaynak: AA