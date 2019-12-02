TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: "Türkiye küresel boyutta lider ülke olmak istiyor"

02.12.2019 18:42 | Son Güncelleme: 02.12.2019 18:42

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Türkiye hem bölgesinde hem de küresel boyutta lider ülke olmak istiyor. Başta savunma sanayi olmak üzere bunun birçok örneği var." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'ndeki "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi; TÜBİTAK Odaklı Yeni Yaklaşım ve Süreçler" konferansına katılan Mandal, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, bilim, teknoloji ve inovasyon ekosisteminde bir durum değerlendirmesi yapacaklarını söyledi.

Türkiye'nin yakın dönemdeki hem 11. Kalkınma Planı hem de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yayımladığı Strateji Belgesi doğrultusunda milli teknoloji hamlesinin nasıl gerçekleştirileceğine dair alternatif çözüm yollarını bulmayı planladıklarını aktaran Mandal, "Burada en önemli aktör bilgi üretimi ve bilgiyi üretecek olan insan kaynaklarının geliştirilmesi. Dolayısıyla bunun en önemli adresi de üniversitelerimiz." diye konuştu.

Mandal, BUÜ'nün TÜBİTAK açısından kıymetli ve aynı zamanda "aday araştırma üniversitesi" olduğunu ifade etti.

"Programlarımızı daha esnek ve hesap verebilir hale getirdik"

Güçlükleri bir fırsat olarak görmeye çalıştıklarına değinen Mandal, Türkiye'nin bu yıl ekonomik açıdan birtakım zorluklar yaşadığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Bu zorluklar fırsat noktasına dönüşebilir. O yüzden biz de var olan programlarımızı olabildiğince esnek ama daha fazla hesap verebilir noktaya getirmeye çalıştık. Biz, 'kaynaklarımız kısıtlı' noktasını ön planda tutmaktan çok, var olanla daha etkin çıktı ve etki için uğraş verdik. TÜBİTAK, "şu kadar adet projeyi bu kadar bütçeyle destekledim'i geçmişte kendisine önemli bir başarı kriteri olarak koymuştu. Biz de bu dönemde şu kadar proje veya bu kadar bütçeden daha çok, 'TÜBİTAK'ın verdiği desteklerle hem akademi tarafında hem de sanayi tarafında ne kadar başarılı projeleri ön plana getirebiliriz ve özellikle kaynak tedariki noktasında sadece ulusal kaynaklarımızla değil aynı zamanda uluslararası kaynak noktasında özellikle Avrupa Birliğinden nasıl daha fazla kaynak getirebiliriz' diye çalışıyoruz."

"Birlikte iş yapmayı öğrenmek için iyi bir dönemdeyiz"

Daha fazla üniversitenin diğer üniversitelerle ve sanayiyle bir araya gelmesini amaçladıklarını dile getiren Mandal, "İş birliği yapmaktan daha çok, birlikte iş yapmayı öğrenmek için iyi bir dönemdeyiz. Ben bunun bu dönemde daha görünür hale geldiğini düşünüyorum. 2020 yılında bunun etkisinin daha da artacağını düşünüyorum. O yüzden geleceğe doğru baktığımız zaman bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde ülkemizin ihtiyacı net. Türkiye hem bölgesinde hem de küresel boyutta lider ülke olmak istiyor. Başta savunma sanayi olmak üzere bunun birçok örneği var. Bunun gelecekte başta ilaç, enerji gibi diğer sektörlerde de yer bulacağı görüşündeyim. Bursa'da bunun en önemli merkezlerden birisi." ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Mandal, kurum olarak son zamanlarda gündeme getirdikleri "Yeni TÜBİTAK" kavramına da açıklık getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yeni TÜBİTAK kavramı, vermiş olduğu kaynağın adedi, miktarı ve bütçesiyle konuşan bir TÜBİTAK'tan, 'kaynak ne kadar etkin ve verimli çıktı oluşturacak' anlayışına sahip bir TÜBİTAK'a doğru dönüşüm olduğudur. Bunun için de bizim anahtar kelimemiz; nitelikli bilgi üretmek, bilgiyi üretecek olan nitelikli insanı geliştirmek. Bunu da kurumların kendi başına değil iş birliğini geliştirip iş birliğinin de ötesinde birlikte iş yapmayı öğrenerek, gerçekleştirerek, yöneterek ve uygulayarak yapacağız."

Hasan Mandal, daha sonra akademisyen, sanayici, doktora ve üniversite öğrencilerine sunum yaptı.

Programın sonunda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Mandal'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA