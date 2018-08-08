Tübitak Başkanı Hasan Mandal: ""Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan Olmadan Türkiye'nin İddialı...

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal: ""Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç"

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, ESO'da yeni dönemi anlattı

Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş;

"Üretmeye, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma sürecine devam etmemiz gerekiyor"

ESKİŞEHİR - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanı Hasan Mandal, yeni dönem proje ve destekleri ile alakalı Eskişehir Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda bilgiler vererek, nitelikli ve bilgili insan kavramlarının 2023 hedeflerine ulaşmadaki anahtar kelimeler olduğunu söyledi.

Eskişehir Sanayi Odası Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve birçok kurum temsilcisi ve sanayici katıldı. Yaklaşık 3 saat süren toplantıda TÜBİTAK'ın çalışmaları ile alakalı bilgiler veren Mandal, ardından katılımcıların sorularını yanıtladı. TÜBİTAK Başkanı Mandal, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada ise nitelikli ve bilgili insan kavramlarına dikkat çekti.

"Üretmeye, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma sürecine devam etmemiz gerekiyor"

Sanayicilere düşen en büyük görevin Ar-Ge, tararım, inovasyon ve markalaşma süreçleri olduğunu belirten Celalettin Kesikbaş, "Bu bizim için çok onur verici bir etkinlik. Hocamız Hasan Mandal, gerek Eskişehirli olması gerek de TÜBİTAK'ın başkanı olması sebebiyle Eskişehir Sanayi Odasından, sanayi-üniversite iş birlikleri kapsamında yeni dönemin projelerini açıklayacak, sunumlarını yapacak bu tabii ki Eskişehir sanayisi ve ülkemiz sanayisi için çok değerli ve önemli. Biliyorsunuz finansal olarak baktığımız zaman malum finansal sıkıntılar mevcut. Lakin bizler sanayici olarak üreten insanlarız. Şöyle bir baktığımız zaman ihracatımız 160 milyar dolar seviyelerinde ve kilogram başına fiyatımız 1,3 dolar seviyelerinde. Şimdi bizlerin bu rakamı yukarı çekmesi gerekiyor. Sanayicilere düşen en büyük görev Ar-Ge, tararım, inovasyon ve markalaşma süreçleri. Bütün sanayici dostlarımızın bu süreçlerde özellikle TÜBİTAK ve sanayici dostu kurumlarla iş birliği içerisinde olup en azından ihracat rakamlarındaki kilogram başına düşen rakamların, fiyatların arttırılması gerekiyor ki ihracatımız, gelirlerimiz daha fazla artsın. O anlamda her ne kadar finansal krizden bahsetsek dahi moralleri bozmamamız gerekiyor. Üretmeye, Ar-Ge, tasarım, inovasyon ve markalaşma sürecine devam etmemiz gerekiyor. Bizler de Eskişehir Sanayi Odası olarak bütün sanayici dostlarımıza bu örnekleri veriyoruz, bu tavsiyelerde bulunuyoruz. Bugün bu anlamda da Hasan Mandal'ın da Eskişehir Sanayi Odasına gelmesi ve bizi bu konuda cesaretlendirmesi tüm Türkiye'ye örnek teşkil edecektir diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç"

Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşmasının güç olduğunu söyleyen Mandal, "Bugün sanayi odamızda 4 aydır görev yaptığım TÜBİTAK süreçleriyle ilgili olarak özellikle geçen hafta Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen 100 günlük eylem planı kapsamında TÜBİTAK'ın üzerinde hangi görevler olacak. Onlar sanayicilerimize, akademimize ne tip yeni imkanlar fırsatlar sağlayacak onları paylaşmak istedik. Dolayısıyla Cuma günü ilan edildi. ilk geldiğimiz şehirlerden bir tanesi Eskişehir ondan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Aynı zamanda gerçekten çok değerli katılımcılar vardı. Türkiye 2023 hedeflerine iddialı bir şekilde ilerliyor. Bunun anahtar kelimesi olarak kullandığı iki kavram var. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan olmadan Türkiye'nin iddialı hedeflerine ulaşması güç. Nitelikli bilgi ve nitelikli insan için de diyoruz ki, Türkiye'nin yüksek teknolojili portföyündeki oranını arttırması gerekiyor ve TÜBİTAK bu kapsamdaki destek programlarını buna göre şekillendiriyor. Hem akademi hem sanayi tarafından TÜBİTAK diyor ki bu iddialı hedeflere ulaşmak için artık bu iş birliği modelini daha görünür ve sonuç odaklı yapması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Savunma sanayi şuan için ülkemizdeki öncü sektörlerden"

TÜBİTAK'ın öncelik verdiği destek programlarının başında savunma sanayinin geldiğini aktararak, "Savunma sanayi şuan için ülkemizdeki öncü sektörlerden. Savunma sanayiye kendi başında sektör olarak bakmanın ötesinde aynı zamanda savunma sanayinde edinilen tecrübeler diğer sektörlere hızlı bir şekilde aktarılan birçok öykümüz var. TÜBİTAK'ın bu dönemde savunma sanayi ile ilgili iki ana yaklaşımı olacak. Birisi kendi destek programlarında ülkemizin yerli ve milli noktasında anahtar kelimede bunlar ithal edilen ürünler değil mutlaka ülkenin kendi teknolojisinin gelişmesi lazım. Ama siz yerli ve milli kavramını savunma sanayinde geliştirdiğiniz sürece, bunun diğer sektörlere aktarılması çok daha kolay. O yüzden savunma sanayinin kendi başına bir savunma olarak almak değil, aynı zamanda burada elde edilen tecrübenin diğer sektörlere de aktarılacağını bilmemiz lazım. TÜBİTAK'ın bu dönemdeki kendi öncelik verdiği destek programlarında savunma sanayi, uzay sanayi anahtar süreçlerde bunun yerli ve milli gerçekleştiriliyor olması. Aynı zamanda ikinci boyutta da TÜBİTAK'ın kendi merkez enstitüleri BİLGEM, MAM, UZAY ve SAGE diye ifade ettiğimiz kritik insan kaynağının bulunduğu merkez ve enstitülerinde de daha fazla yine yerli ve milli kavramıyla savunma ve uzay teknolojilerinde çalışıyor olacak" açıklamalarında bulundu.

Toplantıda bilgiler veren TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, daha sonra katılımcıların sorularını cevapladı.