TÜBİTAK ARDEB Projeleri'nde en çok proje desteği alan Ankara Üniversitesi oldu

'1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında 2021 yılı 2'nci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandı. Ankara Üniversitesi TUBİTAK Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı (1001) kapsamında 2021 yılı 2'nci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığı'na (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla bu dönemde kabul edilen 12 proje ile sıralamada devlet üniversiteleri arasında en çok projesi destek gören üniversite olurken, tüm üniversiteler arasında ise 2'nci sırada yer aldı. Bilimsel değerlendirme sürecinde, 2021 yılı 2'nci döneminde 1001 programı kapsamında sunulan bin 638 proje önerisinden bin 484'ü bilimsel değerlendirmeye alınırken, yapılan değerlendirme sonucunda ise, 228 proje önerisi desteklendi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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