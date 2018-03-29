Tübitak Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Çocuklarımızı ezberci sistemin ötesinde proje ve çözüm üretebilen bir yaklaşımla yetiştirmeliyiz. Zihni zorlamak, yeni şeyler üretmek ve düşünmek adına katkı sağlayan bu tip projeleri çok önemsiyoruz." dedi.

Vali Kaymak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK 12. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Samsun Bölge Yarışması ödül töreninde, çok zor bir coğrafyada bulundukları için çok çalışıp çok daha fazla üretmek zorunda olduklarını söyledi.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u 21 yaşında fethettiğine işaret eden Kaymak, bu nedenle bu yaşların projeler için erken olmadığını vurguladı.

Küçük yaşta öğrencilere proje üretme bilincinin yerleştirilmesi gerektiğinin altını çizen Kaymak, "Araştırma hevesi ve merakı küçük yaşlarda başlıyor. Çocuklarımızı ezberci sistemin ötesinde proje ve çözüm üretebilen bir yaklaşımla yetiştirmeliyiz. Zihni zorlamak, yeni şeyler üretmek ve düşünmek adına katkı sağlayan bu tip projeleri çok önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin eğitimde en önde olmasını arzuladıklarını dile getiren Kaymak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin eğitim sistemi üzerinde hepimizin az çok fikri var. Türkiye'de maalesef yıllarca öğrenciyi okutan ama yeni bir şeyler ortaya koymasını sağlayamayan ezberci eğitim sistemi vardı. Son yıllarda bu fark edildi ve artık proje üreten, düşünen, bir şeyler ortaya koyan yaklaşımla Allah'a şükür ilerlemeye çalışıyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Bu yarışmalar çocuklarımızdaki bu yönü ortaya çıkarması açısından çok önemli. O yönüyle de bu yarışmaları destekliyoruz."



OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç de üniversitelerin insan, bilgi ve teknoloji ürettiğine dikkat çekti.



Üniversitede donanımlı insan yetiştirmeye çalıştıklarını belirten Bilgiç, "Öğrencilerimiz üniversitelere ne kadar iyi yetişmiş gelirse bu çatı altında verilecek hizmetlerin daha başarılı olması kaçınılmazdır. Bu nedenle bu program bizim için çok anlamlıdır. Samsun hem ortaokul hem lise öğrencilerinde Türkiye'de araştırma projeleri bakımından önemli bir başarıyı yakalamış durumda. Proje sayısı itibarıyla Türkiye'de üçüncü sırada. Bizim en önemli altyapımız bu projeye katılan öğrencilerimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Samsun Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Hasan İçbudak da projeler hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından biyoloji, değerler eğitimi, fizik, kimya, kodlama, matematik, tarih ve Türkçe dallarında dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve ödülleri verildi.

Yarışmada dereceye giren 14 proje, 7-11 Mayıs tarihlerinde Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.